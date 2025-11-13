Madre simula la muerte de su hija para quedarse con dinero de promoción escolar en La Victoria

Lorena Frías, tesorera del aula verde del colegio inicial María Auxiliadora, fingió un funeral y desapareció con S/6.000 destinados a la ceremonia de clausura y anuarios



Una madre de familia del distrito de La Victoria protagonizó un fraude que indignó a toda una comunidad educativa. Lorena Frías recibió seis mil soles de los padres del Instituto Educativo Inicial N.º 056 ‘Nuestra Señora María Auxiliadora’ para organizar la promoción de los niños de 5 años. Cuando llegó el momento de rendir cuentas, la mujer desapareció y publicó fotos de un supuesto funeral de su hija adolescente para evitar los reclamos. Los padres descubrieron que todo fue una mentira y que la menor está viva.

El engaño desde la tesorería



Frías ocupaba el cargo de tesorera del aula verde durante el año escolar. Los padres le confiaron el dinero recaudado para cubrir tres gastos específicos: la ceremonia de clausura, el local de la fiesta y los anuarios de los pequeños. La ceremonia estaba programada para el viernes 12 de diciembre. Sin embargo, conforme se acercaba la fecha, la mujer dejó de responder mensajes y desapareció sin dar explicaciones.

Éber Taquila, presidente del aula verde, relató con indignación lo ocurrido. «La señora Lorena Frías se quedó con el dinero de la promoción. Todos los padres presentes reunimos el dinero, se le entregaron seis mil soles. No ha pagado ni los anuarios ni el local para la ceremonia», declaró ante las cámaras de ‘Arriba Mi Gente’. Los padres comenzaron a sospechar cuando ninguno de los compromisos se cumplió y la tesorera se volvió inalcanzable.

Funeral falso en WhatsApp



La estrategia de Frías para evadir responsabilidades alcanzó niveles inauditos. En un grupo de WhatsApp y en sus estados personales, la mujer anunció que su hija de 15 años estaba internada en cuidados intensivos en el hospital Rebagliati. Días después, publicó fotografías de un supuesto funeral con velas, flores y un féretro. Las imágenes generaron conmoción entre los padres, quienes enviaron mensajes de condolencia sin imaginar que todo era una farsa.

Las sospechas surgieron cuando algunos padres intentaron verificar la información. «Estamos buscando apoyo de la policía, porque la hija está viva. Es una burla al dolor ajeno y a nuestro esfuerzo de todo año», manifestó una madre afectada. La comunidad escolar descubrió que la adolescente nunca estuvo enferma ni fallecida. El montaje incluía fotos que Frías habría obtenido de fuentes desconocidas para simular el velorio.

Confrontación en su domicilio



Un grupo de padres decidió acudir al domicilio de Frías en compañía de un equipo de televisión. Al ser confrontada, la mujer abrió brevemente la puerta y solo atinó a decir: «Por favor, quiero hablar con alguien, no me graben, por favor». Luego cerró violentamente el portón, evitando cualquier diálogo con los afectados.

Los denunciantes revelaron otro detalle del engaño. Frías argumentaba que el dinero debía depositarse en su cuenta personal porque la verdadera tesorera del grupo era extranjera y no podía manejar los fondos. Los padres consideran que ese fue otro pretexto dentro de su plan para apropiarse del dinero.

Devolución parcial y reclamo persistente



Tras la denuncia pública, Frías devolvió apenas tres mil soles. Los padres aseguran que aún faltan seis mil soles por recuperar. «Queremos que devuelva todo lo que falta, que asuma su responsabilidad. No es justo que use algo tan delicado como la muerte de un hijo para salirse con la suya», reclamó uno de los apoderados durante la transmisión del programa matutino.

Los vecinos de la zona de Apolo también expresaron su rechazo al conocer los hechos. «No se puede jugar con algo tan doloroso como la muerte. Es una falta de respeto para todas las madres que han perdido hijos de verdad. No hay justificación posible», señaló una residente del sector.