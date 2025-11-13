Intensa persecución por los techos de Chorrillos termina con captura de sospechoso de disparar a agente Terna

El venezolano Jeison Flores, alias ‘Babar’, cayó a través de un techo de calamina durante su escape y fue reducido tras enfrentamiento con la policía



Un operativo de inteligencia policial en el asentamiento humano Integración de Chorrillos culminó con la detención de Jeison Adrián Flores Piña, ciudadano venezolano de 24 años, identificado como el principal sospechoso de disparar contra un agente encubierto del Grupo Terna en El Agustino. La captura ocurrió después de una espectacular huida por los techos de viviendas contiguas que terminó cuando el delincuente cayó violentamente sobre una casa donde se encontraba una bebé, quien resultó ilesa.

El escape frustrado



Los agentes irrumpieron en la vivienda donde Flores Piña se escondía. El sospechoso trepó hacia la azotea e intentó escapar saltando entre los techos. Durante su fuga disparó contra el personal policial, según informó la Policía Nacional del Perú a través de su cuenta en X. El intercambio de fuego marcó el inicio de una persecución que recorrió varias viviendas del asentamiento humano.

La caída a través del techo de calamina frustró definitivamente su escape. Los efectivos policiales lo redujeron en el lugar y lo trasladaron bajo custodia a un hospital. Flores Piña presentaba dos lesiones: una provocada por el agente Terna al repeler el asalto original, y otra por la caída durante la fuga.

Inteligencia policial tras el rastro



El coronel PNP Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, explicó que la captura fue resultado de trabajo de inteligencia coordinado. «Fijamos las cámaras y, en coordinación con la Deprincri Chorrillos-Barranco, pudimos ubicar los lugares donde este criminal se movía», declaró a Radioprogramas. El cerco perimétrico estratégico permitió determinar su residencia antes de la incursión.

Los agentes hallaron un casco, prendas usadas durante el ataque en El Agustino y municiones. Todo el material incautado será remitido al Ministerio Público como evidencia para la investigación.

Vínculos con el crimen organizado



La PNP confirmó que Flores Piña es conocido como alias ‘Babar’ y sería integrante de la organización delictiva ‘Los Amigos del Rojo’. Las pesquisas señalan que atacó al agente Kay Franco Villalta Cayllahue durante un intento de asalto. El policía encubierto permanece internado en el Hospital PNP Luis N. Sáenz en estado delicado. La institución policial reafirmó su compromiso de identificar a los demás miembros de la banda criminal.