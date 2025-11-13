Golpe en San Jacinto: Decomisan mas de 2 mil autopartes

Más de dos mil autopartes de dudosa procedencia son decomisados en estos momentos por agentes de la División de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), la Dinoes y la Dirección de Tránsito en un sorpresivo operativo en la zona de San Jacinto.

Un total de ocho locales son intervenidos por la Policía en el marco del estado de emergencia que rige la ciudad de Lima. La Policía informó que se decomisaron llantas, faros, capots, cajas de cambio, puertas, timones espejos, fajas, entre otros autopartes.

“Hemos intervenidos ocho tiendas en el mercado informal conocido como San Jacinto. Hasta el momento se está incautando más de 2 mil piezas que no tienen documentación que la sustente. No hay un registro lícito, asimismo todas las puertas, faros, parachoques y otras piezas son de segundo uso, nada es nuevo”, dijo el Director de Tránsito, general PNP, Manuel Vidarte.