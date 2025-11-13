Fiscalía pide prisión para chofer que causó accidente en Arequipa

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná presentó esta madrugada la solicitud de detención judicial en caso de flagrancia, por el plazo de siete días, para Henry Apaclla N. (35), conductor de la camioneta que habría impactado contra el bus interprovincial durante el accidente ocurrido en el distrito de Ocoña que causó la muerte de 37 personas y 25 heridos.

El conductor es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado en concurso ideal con el delito de lesiones culposas. La representante del Ministerio Público informó que el dosaje etílico realizado al investigado arrojó 0.11 gramos de alcohol por litro de sangre al momento de la evaluación, precisando que la muestra fue tomada después de seis horas del hecho, por lo que se solicitarán exámenes auxiliares y un retrospectivo del dosaje etílico.

INFORME POLICIAL

Asimismo, esta pendiente el informe técnico de tránsito que realiza la policía especializada que determinará las causas del hecho, la realización de pericias al vehículo, entre otras diligencias urgentes y necesarias.

En relación al imputado ayer estuvo internado en el hospital de Camaná a consecuencia del accidente, con custodia policial permanente por parte de agentes policiales. Sin embargo, será trasladado a la comisaría para las diligencias necesarias.