Falso sacerdote captaba menores por internet y cae en Trujillo

Pedro Javier Alemán Quezada se hacía pasar por religioso para ganar la confianza de adolescentes en redes sociales



La Policía Nacional capturó en Trujillo a un hombre de 34 años acusado de usar una identidad religiosa falsa para acercarse a menores de edad a través de plataformas digitales. Pedro Javier Alemán Quezada se presentaba como sacerdote de la llamada Congregación Católica Anglicana, una organización que no tiene vínculos con la Iglesia Católica oficial.

Operativo policial y orden judicial

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo emitió la orden de captura contra Alemán Quezada. Los agentes investigan presuntos delitos de captación de adolescentes con fines sexuales. El detenido habría creado perfiles falsos en internet. Aprovechaba su supuesta condición de religioso para generar confianza entre sus víctimas.

Los efectivos policiales allanaron dos inmuebles vinculados al sospechoso. Uno se ubica en la avenida América Sur 8134, urbanización Palermo. El otro está en la calle Leonardo Da Vinci 583. Ambas direcciones corresponden a la provincia de Trujillo.

Evidencias recopiladas

Las autoridades incautaron material que ahora forma parte de la investigación pericial. Entre los objetos decomisados figuran siete celulares y una laptop marca ASUS. También encontraron dos cajas de preservativos y cuarenta soles en efectivo. Todo el material fue trasladado a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, en el Complejo Policial Daniel Alcides Vigo.

En el operativo participaron los fiscales Lenin Josmel Araujo Cabanillas y Marilyn Rocío Narváez Morán, ambos de la Fiscalía de Ciberdelincuencia. Las defensoras públicas Anna Ingrid Talavera Vértiz y Karina Delgado Nicolás también estuvieron presentes durante las diligencias.

Iglesia deslinda responsabilidades

El Arzobispado Metropolitano de Trujillo reaccionó rápido ante la noticia. La institución emitió un comunicado donde aclara que Alemán Quezada no pertenece a su clero. «Dicha persona no pertenece al clero de la Arquidiócesis Metropolitana de Trujillo, ni es sacerdote de la Iglesia Católica», señaló el pronunciamiento oficial.

La autoridad religiosa también enfatizó que la Congregación Católica Anglicana no mantiene comunión con la Iglesia Católica. El Arzobispado justificó su comunicado como una medida necesaria para evitar confusiones en la opinión pública.

Mientras tanto, el Comando de la Región Policial La Libertad hizo un llamado a los padres de familia. Las autoridades piden mayor vigilancia sobre el uso que los menores hacen de las redes sociales.