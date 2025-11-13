Barranco enfrenta amenaza de privatización de 10 mil metros cuadrados de Playa Las Sombrillas

La comuna presentó apelación contra resolución judicial que desestimó suspensión de laudo arbitral. Un contrato firmado en 2005 durante gestión de Martín Del Pomar sustenta reclamo empresarial sobre espacio público costero.

La Municipalidad de Barranco alertó sobre un proceso judicial que podría entregar 10 mil metros cuadrados de Playa Las Sombrillas a una empresa privada. El distrito enfrenta la posible pérdida de uno de sus espacios públicos más emblemáticos del litoral limeño.

El Décimo Sexto Juzgado Civil – Comercial de Lima tiene en sus manos la decisión de ejecutar un laudo arbitral vinculado a un contrato de concesión que data de hace dos décadas. La Procuraduría Pública Municipal identificó que el origen del conflicto se remonta a 2005, cuando el exalcalde Martín Del Pomar firmó el acuerdo que ahora respalda las pretensiones de la empresa sobre el área costera.

Municipio apela resolución que rechazó suspender ejecución



El 24 de octubre, la comuna presentó un recurso de apelación contra la Resolución N.º 31. Esta resolución había rechazado el pedido municipal de frenar la ejecución del laudo arbitral. «La implementación de ese fallo implicaría la pérdida inmediata de un espacio público que pertenece a todos los vecinos de Barranco», señaló la municipalidad en un comunicado oficial difundido el 13 de noviembre.

La estrategia legal municipal busca suspender cualquier entrega física del terreno hasta que un tribunal superior revise los argumentos de Barranco. Además, la gestión actual coordina con sus asesores legales una posible acción constitucional de amparo si el fallo judicial confirma la ejecución del laudo.

El gobierno local aseguró que agotará todas las instancias judiciales y administrativas disponibles. «Defenderemos el acceso libre y gratuito a nuestras playas. Es un derecho ciudadano que no puede ser vulnerado por intereses particulares», enfatizó la comuna.

Movilización ciudadana y coordinación interinstitucional



El predio en disputa posee alto valor recreativo y paisajístico. Vecinos y colectivos ciudadanos temen que una privatización restrinja el ingreso a la zona costera y elimine el carácter público del balneario. La población convoca a una vigilia ciudadana en defensa de Las Sombrillas y exige que las autoridades judiciales reconozcan el derecho colectivo al uso de las playas.

La municipalidad mantiene monitoreo permanente del proceso legal. La comuna coordina acciones conjuntas con el Ministerio del Ambiente y la Marina de Guerra del Perú, instituciones con competencia sobre el dominio público marítimo. El caso definirá el futuro de uno de los últimos espacios públicos libres del litoral barranquino.