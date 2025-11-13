Alex Valera resaltó la entrega del equipo para sacar un buen resultado ante Rusia

Al día siguiente. Álex Valera, delantero de la Selección Peruana y autor del gol del empate en el amistoso del miércoles ante Rusia en San Petersburgo, declaró sobre su análisis de lo que fue el referido encuentro, resaltando en primer orden la entrega que mostró el equipo en general.

Valera reconoció que fue un compromiso complicado ante un rival como Rusia, que quería llevarse el triunfo ante su público, pero apuntó que dejaron todo en el campo para poder sacar un buen resultado, que al final lo logramos, y ahora vamos con mayor confianza al cotejo del martes ante Chile en Sochi.

“Ha sido un partido muy duro, pero dimos el cien por ciento, habiendo corrido hasta el final del partido, defendiendo tras el gol de empate, los ataques del rival que querían romper la igualdad, cosa que finalmente no lo lograron”, apunto el atacante de Universitario de Deportes.

Valera tiene un buen dato estadístico con la Selección Peruana. Registra 4 goles en 1,038 minutos disputados, es decir anota cada 260 minutos. Se ubica en el segundo lugar, detrás de Paolo Guerrero, que anota cada 238 minutos, y supera a Gianluca Lapadula, que anota cada 326 minutos y Jefferson Farfán, que anota cada 267 minutos.

El plantel Bicolor ya se encuentra en Sochi y hoy prosigue sus trabajos preparándose para el siguiente encuentro amistoso que será ante Chile el próximo martes 18 a las 12:00 p.m. en el que seguramente el técnico Manuel Barreto, hará actuar a algunos nuevos jugadores como Fabio Gruber, y tendrá minutos Piero Quispe y el mismo Yordy Reyna.