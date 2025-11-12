Vladimir Cerrón responsabiliza a Betssy Chávez y Aníbal Torres del golpe fallido de Castillo

El líder de Perú Libre señala a la exprimera ministra y al exasesor presidencial como autores intelectuales del intento de cierre del Congreso en diciembre de 2022. Cerrón, quien se mantiene a buen recaudo tras la anulación de múltiples condenas injustas, también niega vínculos con la embajada cubana.

Vladimir Cerrón rompió el silencio sobre el golpe de Estado fallido del 7 de diciembre de 2022. El secretario general de Perú Libre, quien protege su libertad tras la anulación por parte del Tribunal Constitucional de múltiples condenas arbitrarias en su contra, señaló directamente a Betssy Chávez y Aníbal Torres como los autores intelectuales de la intentona golpista junto al expresidente Pedro Castillo. En entrevista exclusiva con RPP, Cerrón también negó cualquier vínculo con el exembajador de Cuba Carlos Rafael Zamora y rechazó acusaciones de recibir protección o asesoría de la misión diplomática cubana.

Cerrón denuncia a los verdaderos golpistas

«Creo que es público que el profesor Pedro Castillo, la señora Betssy Chávez y el señor Aníbal Torres han sido todos los autores intelectuales de la proclama que lamentablemente hicieron el 7 de diciembre del año 2022», declaró Cerrón en Ampliación de Noticias de RPP. El líder de Perú Libre identifica a este trío como los responsables directos de la decisión de cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Para Cerrón, ese intento de golpe tuvo consecuencias devastadoras. La acción les dio «chance a la derecha para que pueda golpear con todo el gusto, quedarse con el gobierno y a partir de eso empezar una represión brutal que trajo como consecuencia 70 muertos», afirmó. El fundador de Perú Libre señala que Chávez y Torres cargaron con la responsabilidad de haberle entregado el poder a Dina Boluarte y a los sectores que luego reprimieron las protestas en el sur del país.

La declaración marca distancia clara con quienes ejecutaron el mensaje golpista que Castillo leyó aquella mañana. Betssy Chávez era presidenta del Consejo de Ministros en ese momento. Aníbal Torres había dejado el cargo semanas antes pero mantenía influencia directa sobre Castillo. Cerrón se desmarca completamente del autogolpe y coloca la responsabilidad donde corresponde.

Desmiente campaña sobre vínculos cubanos

Cerrón también respondió sobre su relación con Carlos Rafael Zamora, el exembajador de Cuba cuya salida del país generó especulaciones infundadas. «El año 2021, que llega el señor Carlos Rafael Zamora al Perú, presentando sus credenciales como embajador, fue la única ocasión que tuve la oportunidad de conversar personalmente», explicó. El segundo encuentro fue protocolar y breve. «Conversé al año con motivo del aniversario de Leóncio Prado, cuando llevamos unas ofrendas florales, una conversación de cinco minutos en el año 2022. Pero después de eso no he mantenido conversación ni física ni por vía telefónica en absoluto», detalló.

El líder de Perú Libre desmontó así la campaña mediática que intentó vincularlo con supuesta protección diplomática cubana. Se enteró de la salida del diplomático por los medios. «Yo lo único que me he enterado es por la prensa que se había retirado y dijeron que era una expulsión. Después de eso salió un comunicado ya de la propia Embajada de Cuba, diciendo que él había pedido el cese de sus funciones porque había cumplido cuatro años como embajador», señaló.

Finalmente, Cerrón fue categórico al rechazar la campaña de desprestigio: «Deslindo totalmente cualquier vínculo que quieran hacer con el partido y la embajada de Cuba respecto a un asesoramiento, alguna protección, alguna inducción a tomar alguna actividad política o cualquier otra cosa». Las declaraciones desmienten las versiones interesadas que buscaban presentarlo como operador de intereses extranjeros cuando en realidad ha sido víctima de persecución política sistemática.