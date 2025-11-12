Vinicius Jr: “La hora de cometer errores es ahora, no en la Copa del Mundo”

El atacante del Real Madrid, Vinicius Jr., habló en la previa de los amistosos que disputará la selección brasileña frente a Túnez y Senegal. El jugador destacó el proceso de crecimiento que vive el combinado nacional bajo el mando del nuevo cuerpo técnico, resaltando la importancia de afianzar una identidad clara antes del próximo Mundial.

“Creo que estamos evolucionando con el míster y encontrando un patrón de juego”, comentó el extremo brasileño, confiado en el rumbo que ha tomado la ‘Canarinha’. Vinicius subrayó que el grupo trabaja con intensidad para llegar en las mejores condiciones al máximo torneo del fútbol mundial.

Finalmente, Vinicius fue claro al referirse al momento de aprendizaje previo al certamen. “La hora de cometer errores es ahora; en la Copa del Mundo no puedes errar”, remató el jugador de 25 años, quien apunta a ser una de las principales figuras de Brasil en la próxima cita mundialista.