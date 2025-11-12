Selección Peruana empató con Rusia 1-1 con gol de Alex Valera en San Petersburgo

CARLOS HIDALGO

Se valora mucho. La Selección Peruana logro un reconfortante empate ante Rusia en San Petersburgo 1-1, tomando en cuenta la serie de dificultades de logística que tuvieron que afrontar para llegar al país ruso. Alex Valera el atacante de Universitario con un zurdazo desde fuera del área, marcó el tanto del empate de la Blanquirroja.

En la primera etapa, no hubo mucha superioridad de Rusia , que se encontró con el gol de apertura a los 18’, tras un hierro del golero Pedro Gallese, el cual quiso salir jugando en su área y al alargarse el balón, lo tomó Miranchuk que cedió a Golovín que la mandó a la red. Con el 1-0 se fueron al descanso.

Para el complemento, Manuel Barreto hizo cuatro cambios ingresando Kenji Cabrera, Yordy Reyna, Kevin Quevedo y Alex Valera, buscando mayor poder ofensivo, y aunque no lo plasmó del todo, a los 82’ Alex Valera saco un zurdazo desde fuera del área y el balón sorprendió al arquero Safonov, llegando al fondo de la red y decretar el empate peruano de 1-1. La próxima contienda amistosa será el martes 18 ante Chile en Sochi.

ALINEACIONES

RUSIA: Safonov; Vakhania (Beveev), Melekhin, Osipenko, Gorshkov (Krugovoy); Batrakov, Umyarov (Chernikov), Prutsev; Miranchuk, Sergeev (Tyukavin) y Golovin (Sadulaev). DT:

PERÚ: Gallese; Inga, Lazo, Araujo, Garces, López (Carbajal); Castro, Noriega (Pretell), Távara (Cabrera), Concha y Ugarriza (Valera). DT: M . Barreto.

ÁRBITRO: K. Umudlu (Azerbayán)

ESCENARIO: Gazprom Arena de San Petersburgo