Presidente José Jerí lideró operativo para reforzar la seguridad ciudadana en Huánuco

El presidente de la república, José Jerí, lideró un operativo regional para fortalecer las acciones a favor de la seguridad ciudadana en Huánuco. Esta acción se dio tras culminar su participación en el IX Consejo de Estado Regional, con lo cual el mandatario inició en esta zona del país su recorrido por todo el Perú.

Se trata del primer operativo que encabeza el presidente Jerí fuera de Lima, en cumplimiento de la meta trazada por su gestión: devolverle la paz y la seguridad a la ciudadanía a nivel nacional.

Tras visitar la sede de la Región Policial Huánuco, el jefe de Estado hizo un recorrido durante la madrugada por diversas calles de la ciudad junto a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas para supervisar los trabajos de control de identidad y patrullaje que se vienen efectuando en esta región.

En el operativo también participaron trabajadores de la Superintendencia Nacional de Migraciones, quienes realizaron labores de control migratorio a buses y camiones que se movilizaban por las principales vías de la ciudad.

En la actividad también participó el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio y de Educación (Minedu), Jorge Figueroa.

De esta manera, el Poder Ejecutivo demuestra con hechos concretos su preocupación por la seguridad de todo el país, por lo que se seguirá actuando de manera similar en otras regiones.