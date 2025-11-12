Policía incauta cargamento de la muerte

Más de 17 mil cartuchos de dinamita fueron incautados por la Policía en Pucusana. Iban camuflados en pacas de Heno.

Una oportuna intervención policial permitió el decomiso de 12,464 cartuchos de dinamita marca Famesa y 4,800 cartuchos marca Maxam Fanexa (Bolivia) cuando iban escondidos entre pacas de heno en un camión que venía de Juliaca.

El chofer del camión de placa F5T-736 intentó escapar, pero los agentes de Dirección de Investigación Criminal (Dirnic) y de la Dirección de la Policía Fiscal (Diporfis) lo detuvieron y descubrieron el ilegal cargamento.

Fueron detenidos Yoni Castillo Corimayhua (40) y su hermano Alex de 35 años. Además de la dinamita llevaban 120 rollos de mecha lenta, cada rollo mide 500 metros lo que hace un total de 60 mil metros lineales.

Las autoridades manejan dos hipótesis”: que la dinamita tenía como destino la minería ilegal o la posibilidad de que tuviera como destino final los grupos que en los últimos meses alteran el orden público con protestas de insultada violencia.