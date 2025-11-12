Policía captura en Trujillo a chileno buscado por Interpol por presunto abuso sexual

El extranjero enfrentaría un proceso de investigación en su país por violación a un menor. Fue intervenido durante un operativo nocturno en Huanchaco.

La Policía Nacional capturó a un ciudadano chileno con alerta azul de Interpol durante un operativo en centros nocturnos del distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo. El extranjero enfrenta en Chile un proceso de investigación por el presunto delito de violación sexual contra un menor de edad. Las autoridades coordinan su retorno para que responda ante la justicia chilena.

Operativo en dos locales nocturnos

El operativo se desarrolló en los locales Bahía Rosa y Pantaleón. Los agentes realizaron controles de identidad a más de 70 personas durante la diligencia. La intervención forma parte de las acciones de control que ejecuta la policía en establecimientos nocturnos de la región.

Además del chileno buscado por Interpol, los agentes detectaron a seis ciudadanas extranjeras con situación migratoria irregular. Las mujeres fueron puestas a disposición de las autoridades de migración. Las intervenciones evidencian la presencia de extranjeros indocumentados en locales de entretenimiento nocturno.

Coordinación con Interpol

La Policía Nacional realiza las coordinaciones a través de la oficina de Interpol para verificar la situación legal del detenido. El proceso incluye la confirmación de la alerta internacional y los cargos que enfrenta en su país. Las autoridades peruanas trabajan en los trámites para su deportación y entrega a la justicia chilena.

El general PNP Carlos Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, dejó en claro la postura policial frente a la delincuencia extranjera. «La Libertad no será guarida de delincuentes. Cada operativo es una advertencia clara: no habrá refugio para quienes violan la ley, sin importar nacionalidad ni fachada», señaló el oficial.

La captura del ciudadano chileno demuestra la efectividad de los sistemas de intercambio de información policial internacional. La alerta azul de Interpol permite rastrear la ubicación de personas investigadas por delitos graves en sus países de origen.