Poder Judicial impone 36 meses de prisión preventiva a madre de alias ‘Monstruo’

La medida sustituye el arresto domiciliario que un juez había dictado inicialmente contra Martina Hernández, investigada por organización criminal y tenencia ilegal de explosivos

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima Noroeste ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Martina Hernández, madre del presunto líder criminal Erick Moreno, conocido como ‘Monstruo’. La decisión revoca el arresto domiciliario que le había sido impuesto el 8 de agosto pasado por el juez Roberth Rimachi Pilco del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla. La Fiscalía Superior apeló exitosamente esa primera resolución argumentando la gravedad de los delitos imputados y el rol que habría cumplido Hernández en la estructura criminal.

Del grillete electrónico a la cárcel



La medida inicial contemplaba el uso de un grillete electrónico sin custodia policial presencial. Hernández debía pagar una caución de cinco mil soles y cumplir restricciones específicas, entre ellas la prohibición absoluta de comunicarse con su hijo, señalado como cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. Sin embargo, la Fiscalía consideró insuficiente esta medida cautelar dado el papel que la investigada habría desempeñado en las operaciones financieras de la banda.

La Policía Nacional sostiene que Hernández era pieza clave en el brazo financiero de la organización. Su función habría consistido en recepcionar dinero ilícito y canalizarlo al extranjero a través de empresas fachada para solventar los gastos de su hijo prófugo.

Captura con explosivos y dinero en efectivo



Las autoridades detuvieron a Martina Hernández el 3 de junio durante un megaoperativo que desarticuló parcialmente a ‘Los Injertos del Cono Norte’. En total, 25 personas cayeron durante los allanamientos simultáneos ejecutados por la Fiscalía y la PNP en diversas zonas del país.

La captura de Hernández ocurrió en su domicilio de la urbanización Santo Domingo de Guzmán, en Ica. Aunque no contaba con orden de detención preliminar, los agentes la intervinieron en flagrancia. Los efectivos hallaron material explosivo, una gran cantidad de efectivo y evidencia de operaciones financieras internacionales: un pasaporte, una tarjeta de Western Union, documentos de Fazenda Receita Federal brasileña, además de códigos QR de Yape e Izipay registrados a su nombre.

La operación policial representó un golpe significativo tanto al brazo armado como al aparato financiero de la organización criminal, aunque su líder permanece prófugo.