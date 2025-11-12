Orlando City renovó contrato con peruano Wilder Cartagena hasta el año 2026

Orlando City SC anunció oficialmente la renovación del volante peruano Wilder Cartagena. A través de sus redes sociales, confirmó que el jugador firmó un nuevo contrato por una temporada más, con opción de extensión hasta el año 2027. “Desde que inició su carrera profesional en 2012, Cartagena ha acumulado 11 goles y nueve asistencias en 323 partidos. A nivel internacional, ha disputado 40 encuentros con la Selección Peruana”, resalta también.

“Orlando City SC y el mediocampista Wilder Cartagena han acordado un nuevo contrato de un año hasta la temporada 2026, con una opción del Club para 2027”, comunicó la institución violeta, destacando la importancia del futbolista dentro del esquema del equipo.

Desde su llegada al conjunto norteamericano, Cartagena se consolidó como una pieza clave en el mediocampo. Ha sido titular en 70 de los 80 encuentros que disputó en todas las competiciones, registrando tres goles y tres asistencias, además de ser un referente por su equilibrio y presencia física en la zona central.