Ofrecen becas para cursos de inglés en prestigiosa universidad australiana

Los programas ayudarán a los participantes a dominar el idioma y prepararse para continuar estudios en alguna de las más de 400 carreras que ofrece la institución.

Para lograr un ritmo académico exitoso en una universidad anglosajona, dominar el inglés es un paso fundamental. Pensando en ello, la Universidad de Adelaide, una de las instituciones públicas más prestigiosas de Australia, anuncia un programa especial de becas para cursos de inglés general y académico, dirigido a estudiantes internacionales que buscan perfeccionar su dominio del idioma en un entorno universitario de excelencia.

El beneficio ofrece becas del 35% en cursos de inglés durante todo el año, y hasta 50% para programas intensivos de 15 semanas, que además incluyen alojamiento. Este paquete exclusivo estará disponible en el 2026.

“Nuestro objetivo es brindar a los estudiantes latinoamericanos la oportunidad de perfeccionar su inglés en un entorno académico exigente y multicultural, preparándolos para futuros estudios o experiencias profesionales internacionales”, afirma Ximena Ospina, Manager Student Recruitment de Adelaide University

Cabe mencionar que, según el World Economic Forum, hablar inglés puede incrementar hasta en un 30% las oportunidades laborales y de desarrollo profesional, lo que refuerza la relevancia de paquetes como este, diseñados para impulsar la proyección académica en los estudiantes internacionales.

Universidad de Adelaide entre las 100 mejores del mundo

Con más de 180 años de experiencia acumulada, la Adelaide University nace de la integración entre la University of Adelaide y la University of South Australia. La institución ocupa el puesto 82 en el QS World University Rankings 2026 y pertenece al Group of Eight (Go8), consorcio que reúne a las universidades australianas líderes en investigación y calidad académica.

Estas becas representan una oportunidad única para quienes desean mejorar su inglés, fortalecer su perfil académico y vivir una experiencia internacional en una de las ciudades más dinámicas y acogedoras de Australia.

La institución australiana ofrece más de 400 carreras y programas académicos, con una formación integral que abarca áreas como negocios, ingeniería, ciencias, humanidades y tecnología.

“Contamos con una amplia gama de programas en distintas disciplinas, todos diseñados con altos estándares internacionales y orientados a las demandas actuales del mercado global”, destacó Ospina.

Para más información sobre requisitos, fechas y proceso de postulación, los interesados pueden visitar la página web https://adelaideuni.edu.au/ o consultar o comunicarse con el representante autorizado del programa en Perú a través del siguiente correo: ximena.ospina@adelaide.edu.au