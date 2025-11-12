“Navidad a Todo Ritmo”: un festival que celebra la magia, la música y la unión familiar

Este 21 de diciembre, el Anfiteatro del Parque de la Exposición se convertirá en el escenario de una gran celebración: “Navidad a Todo Ritmo”, el primer festival navideño de gran formato que reunirá a destacadas figuras del entretenimiento infantil y familiar de México, Argentina y Perú.

Más allá de ser un espectáculo, Navidad a Todo Ritmo busca revivir el espíritu de unión y esperanza que caracteriza estas fechas, a través de la música, la danza y la puesta en escena de más de 30 artistas que transmitirán alegría y emoción al público de todas las edades.

Entre las estrellas internacionales y nacionales que formarán parte del festival contará con TOPA, quien por primera vez presentará en Perú su show navideño exclusivo,inspirado en el espectáculo que años atrás ofreció en Disney. Una propuesta novedosa que combina la magia de navidad con el carisma y la conexión que tiene el artista argentino con el público infantil de toda latinoamérica.

Junto a él estará Maricarmen Marín, HK3(Hermanas Kardenas y Chikitoonz, quienes compartirán un mensaje de amor, ilusión y magia navideña. Cada número ha sido preparado para ofrecer una experiencia sensorial que combina talento, color y tecnología escénica.

El evento promete convertirse en una nueva tradición familiar en Lima, al reunir a varias generaciones en un mismo espacio para cantar, bailar y soñar con la Navidad. “Queremos que las familias vivan la música como un lenguaje universal que une corazones, sin importar la edad”, expresan los organizadores del festival.

“Navidad a Todo Ritmo” se presenta como una alternativa diferente dentro de la agenda cultural de diciembre, invitando al público a reencontrarse con la magia de las fiestas desde el arte y la música.