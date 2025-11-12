Ministro Figueroa: Institutos de Educación Superior y Pedagógica son prioridad para el MINEDU

 El Ministerio de Educación (Minedu) se reunió en Huánuco con los 21 Gobiernos regionales y suscribió 45 compromisos para fortalecer la educación

 El fortalecimiento educativo se hará junto a las regiones para garantizar calidad, oportunidades y equidad

La educación superior tecnológica y pedagógica es una prioridad del Gobierno, afirmó el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, luego de realizar una visita que no se encontraba en su agenda oficial al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aparicio Pomares en Huánuco.

Durante su recorrido por los diferentes ambientes de esta casa de estudio, acompañado del gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, el ministro explicó que el objetivo de su visita era verificar in situ las condiciones de calidad en las que se dictan las clases en una institución que está próxima a obtener su licenciamiento.

La visita incluyó el aula de Aplicaciones Contables, el Laboratorio de Simulación Clínica y el Laboratorio de Fabricación Digital, así como la planta de procesamiento de carnes y lácteos con control de calidad, y el Centro Médico con sus laboratorios de Microbiología y Uroanálisis.

El ministro Jorge Figueroa tuvo la oportunidad de dialogar con los estudiantes, a quienes felicitó por el empeño que le ponen a su preparación técnica para asumir los retos que tendrán a futuro con el crecimiento de las nuevas tecnologías.

El Instituto Aparicio Pomares tiene 45 años de vida institucional, brinda servicio a 600 estudiantes y, actualmente, se prepara para presentar su expediente, a fin de optar por su licenciamiento, proceso que contará con el asesoramiento del Ministerio de Educación (Minedu).

El titular del Minedu recordó que en el Consejo de Estado Regional, que se desarrolló esta semana en Huánuco, su sector suscribió 45 compromisos con las regiones para fortalecer la educación en general y la educación superior tecnológica y pedagógica en particular.

Previamente, el jefe del sector Educación visitó la Universidad Nacional de Artes y Música Daniel Alomía Robles, que recibió su licenciamiento el 28 de octubre de este año, y felicitó a docentes y estudiantes por su esfuerzo en mantener un elevado nivel académico.

El ministro Jorge Figueroa afirmó que los directivos de los institutos y otras entidades educativas tienen las puertas abiertas para todas las gestiones orientadas al bienestar de los estudiantes.