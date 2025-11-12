Ministro de Trabajo supervisa terreno donde EsSalud construirá nuevo hospital en Huánuco

La obra en Santa María del Valle atenderá a asegurados de cuatro regiones, informó el ministro de Trabajo, Óscar Fernández, quien supervisó el avance del proyecto que reducirá los traslados a Lima para tratamientos especializados

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández, visitó el terreno donde se levantará el nuevo Hospital II-2 de EsSalud en Huánuco. La inspección ocurrió en el marco del Consejo de Estado Regional y buscó verificar el avance del proyecto, que actualmente se encuentra en elaboración del Expediente Técnico y Obra bajo la modalidad de Diseño y Construcción. El centro hospitalario se ubicará en La Despensa, distrito de Santa María del Valle, y atenderá a población asegurada de cuatro regiones.

La visita del titular del MTPE se realizó con el objetivo de asegurar la celeridad, eficiencia y transparencia en las fases iniciales del proyecto. El ministerio impulsa esta obra como parte del compromiso gubernamental con la modernización de la seguridad social en el país.

Un hospital para cuatro regiones

El nuevo Hospital II-2 de Huánuco se proyecta como un centro de referencia crucial para la zona central del país. La infraestructura ampliará su cobertura no solo a los asegurados de Huánuco. También atenderá a pacientes provenientes de Ucayali, San Martín y Cerro de Pasco.

La obra responde a una necesidad concreta de la población asegurada. Miles de pacientes se ven obligados actualmente a viajar hasta Lima para acceder a tratamientos especializados. El nuevo hospital reducirá estos desplazamientos al concentrar servicios de mayor complejidad en la región.

Infraestructura moderna y servicios especializados

El impacto del proyecto se traducirá en mayor cobertura especializada para los asegurados. La infraestructura contará con estándares modernos y seguros, preparada para atender casos de alta complejidad. El centro dispondrá además de servicios críticos de vanguardia.

Con esta obra, EsSalud fortalecerá un sistema de salud más robusto y accesible en el centro del país. El proyecto se ejecuta bajo la modalidad de Diseño y Construcción. Esta modalidad permite que el desarrollo del expediente técnico y la obra avancen de manera conjunta, lo que podría acelerar los plazos de entrega.