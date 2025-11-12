Ministro de Justicia compromete construcción de penales en Piura y La Libertad durante Consejo de Estado

Walter Martínez, ministro de Justicia, coordinó con los gobiernos regionales la construcción de nuevos penales, la evaluación de bloqueadores celulares y el traslado de reclusos a centros de mayor seguridad. Las reuniones ocurrieron durante el IX Consejo de Estado Regional en Huánuco, donde también supervisó la Caravana de Justicia que ofreció servicios legales gratuitos a la población.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos avanza en coordinaciones con los gobiernos regionales de Piura y La Libertad para atender problemas estructurales del sistema penitenciario y fortalecer la seguridad ciudadana. El ministro Walter Martínez Laura sostuvo mesas de trabajo con ambas autoridades durante el IX Consejo de Estado Regional realizado en Huánuco. Las conversaciones abordaron desde la construcción de nuevas cárceles hasta el control de comunicaciones ilícitas dentro de los penales existentes.

Piura: bloqueadores y terrenos para nuevo penal

En el encuentro con el gobernador regional Luis Neyra, Martínez Laura comprometió una visita al establecimiento penitenciario de Piura. El objetivo es inspeccionar directamente el funcionamiento de los bloqueadores de celulares y señal wifi. Este compromiso responde a la necesidad de verificar si estos dispositivos operan correctamente.

Las autoridades también discutieron un convenio interinstitucional para que el gobierno regional ceda un terreno. Sobre ese espacio se construiría un nuevo establecimiento penitenciario para reducir el hacinamiento carcelario.

La Libertad: identificación de pueblos y traslado de internos

Con la gobernadora regional Joana Cabrera, el ministro dialogó sobre gestiones intersectoriales necesarias antes de construir un penal en el terreno que el gobierno regional ya cedió. La conversación se centró en la identificación de pueblos indígenas u originarios en esa zona para cumplir con normativas de consulta previa.

Cabrera también planteó al ministro la evaluación del traslado de internos desde los establecimientos penitenciarios de La Libertad hacia centros de mayor seguridad. La medida apunta a contener el poder de organizaciones criminales que operan desde las cárceles.

Caravana de Justicia en Huánuco

Martínez Laura supervisó en la Plaza de Armas de Huánuco el desarrollo de la Caravana de Justicia. Esta iniciativa acerca servicios legales gratuitos mediante la participación de la Defensa Pública del Minjusdh, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Sunarp, el Pronacej y el INPE. El ministro destacó que el Pronabi entregó vehículos al serenazgo local, recursos provenientes de decomisos a organizaciones criminales.