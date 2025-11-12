Migraciones: conoce cómo solicitar la recuperación de la nacionalidad peruana

Si eres peruano de nacimiento y renunciaste expresamente a la nacionalidad para obtener otra ciudadanía, puedes recuperarla en la Superintendencia Nacional de Migraciones o en un consulado peruano si te encuentras en el extranjero, cumpliendo previamente con las condiciones exigidas.

Este trámite es para los peruanos que, por diversas razones, obtuvieron la nacionalidad alemana, italiana, estadounidense, noruega, inglesa, rusa, japonesa, chinas, entre otras; y tuvieron que renunciar a su ciudadanía peruana cuando emigraron.

Para realizar esta solicitud, los ciudadanos no requieren contratar a terceras personas, ya que puede ser gestionado a través de la Agencia Digital Migratoria o directamente en un consulado peruano.

Primero, deben cancelar S/ 301.50 en el Banco de la Nación o en la plataforma Págalo.pe, con el código de pago 07564, indicando el número de su pasaporte extranjero.

Luego, en caso de encontrarse en el Perú, tienen que ingresar a la Agencia Digital Migraciones con su información personal y seleccionar la opción Mesa de Partes Digital, “Nuevos Trámites – TUPA”, “Recuperación de la Nacionalidad Peruana”, para posteriormente adjuntar la documentación requerida.

En caso de encontrarse en el extranjero, tendrán que acercarse a uno de los consulados peruanos, a fin de presentar la documentación de manera física.

Entre la documentación requerida, se encuentra el formulario PA – Nacionalidad, la cual debe ser llenada con los datos de su nacionalidad extranjera, la copia certificada del acta o partida de nacimiento del solicitante, emitida por la autoridad peruana; declaración jurada de domicilio real, de carecer de antecedentes penales, judiciales y policiales en el Perú y el extranjero; y la copia simple de su pasaporte extranjero.

En caso existan observaciones o aclaraciones de la documentación presentada, la entidad se pondrá en contacto a través del correo electrónico declarado y autorizado en el Formulario PA – Nacionalidad para las correcciones correspondientes.

Si tu solicitud es aprobada, la entidad te notificará al mismo correo autorizado la Resolución Ministerial que aprueba el procedimiento de recuperación de la nacionalidad peruana.

A partir de ello, se darán las indicaciones para la entrega del título de nacionalidad. Sin perjuicio de ello, podrás realizar los trámites ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para obtener tu DNI.