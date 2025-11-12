Midis entrega S/ 62 millones a regiones que cumplieron indicadores de gestión social

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) entrega recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño a los 25 gobiernos regionales como incentivo por avances en desarrollo infantil, educación, salud y agua segura. La medida busca beneficiar a la población más vulnerable del país.

El Ejecutivo transferirá 62 millones 78,001 soles a los 25 gobiernos regionales a través del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED). El decreto supremo fue firmado por el presidente José Jerí y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, durante el Noveno Consejo de Estado Regional en Huánuco. Los recursos reconocen el cumplimiento de metas en desarrollo infantil temprano, educación de calidad, salud y acceso a agua segura.

Una transferencia vinculada a resultados

La ministra Shica Seguil explicó que los fondos se otorgan «en reconocimiento al cumplimiento de metas» que hicieron posible que los tres niveles de gobierno trabajen unidos para lograr resultados sostenibles. Esta entrega corresponde a la edición 2024-2025 del FED y proviene del cumplimiento de indicadores de gestión y cobertura.

Huánuco, sede del encuentro regional, recibirá 2 millones 488,643 soles por haber cumplido satisfactoriamente sus indicadores. La transferencia busca beneficiar a la población más vulnerable mediante la articulación territorial entre el gobierno nacional, regional y local.

Emprendimiento y desarrollo productivo

La ministra participó en la Feria Multisectorial Descentralizada en Santa María del Valle. Allí dialogó con emprendedores de programas sociales. «El Midis es más que una transferencia monetaria; impulsamos el emprendimiento y la autonomía económica, especialmente de nuestras mujeres, que hoy desarrollan sus ideas de negocio gracias a los capitales semilla de Foncodes», destacó.

En Huánuco, Foncodes desarrolla capacidades productivas para cerca de 5,000 hogares con una inversión de 29.7 millones de soles. El programa impulsa 19 proyectos relacionados con cultivo de hortalizas, granos, cereales con riego tecnificado y crianza de animales menores. A nivel nacional, el Midis invertirá 224 millones de soles para generar desarrollo productivo en más de 36,000 hogares.

La ministra también visitó el colegio Jorge Basadre donde conversó con estudiantes que reciben reforzamiento del programa Juntos para el examen de preselección de Beca 18. La prueba se realizará el 16 de noviembre. En Huánuco son 1,381 estudiantes aptos para rendir el examen.