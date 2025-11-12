IPD rindió homenaje a medallistas de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

Son el reflejo del verdadero significado de avanzar como país. Federico Tong, presidente del IPD, rindió un emocionante reconocimiento a los jóvenes paradeportistas peruanos que brillaron en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, conquistando 22 medallas (8 de oro, 11 de plata y 3 de bronce) y superando la histórica actuación lograda en Bogotá 2023.

“Incluir no es un sustantivo, es un verbo. Cada vez que los veo recuerdo que la vida no tiene excusas. Ustedes han demostrado que con esfuerzo, disciplina y amor por el Perú, todo es posible. Los más de 30 millones de peruanos necesitan saber que sí podemos, porque venimos de una cultura milenaria que nunca se rinde”, expresó emocionado el titular del IPD.

Entre los homenajeados estuvieron Isaías Sono (4 de oro en paranatación), Micaela Apaéstegui (1 de oro y 1 de plata en paranatación), Niurka Callupe (2 de plata en boccia), Samuel Ormeño (2 de oro en paratletismo), Alejandro Hinostroza (2 de plata en boccia), Jesús Delgadillo (2 de plata en paratletismo), Sabrina Linares (2 de plata y 1 de bronce en paratletismo), Tiziana Gonzales (2 de plata en paratletismo), Tania García (1 de bronce en paratletismo) y Antonio Hurtado, representante en los 100 metros T20.

Este emotivo homenaje reafirma el compromiso del IPD y del Comité Paralímpico del Perú con el desarrollo del paradeporte nacional, en el camino hacia los Juegos Parapanamericanos Lima 2027 y los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.