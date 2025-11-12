Gobierno nombra directora de programa alimentario en plena extinción

Scarlet Díaz asume dirección de Wasi Mikuna mientras el MIDIS ejecuta el cierre del programa creado en 2012

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social designó a Scarlet Esmeralda Díaz Cáceres como nueva directora ejecutiva del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna.

La designación ocurre mediante Resolución Ministerial Nº D000295-2025-MIDIS pese a que el programa atraviesa un proceso de extinción oficial. El cargo quedó vacante y el ministerio lo cubre siguiendo la normativa vigente, que exige mantener la dirección ejecutiva incluso durante el cierre.

Un programa en extinción que requiere autoridad

El Decreto Supremo N° 006-2025-MIDIS ordenó la extinción de Wasi Mikuna. El programa nació en 2012 bajo el Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS. La nueva directora deberá conducir el proceso de cierre institucional. La resolución ministerial indica que la vacancia del cargo directivo obligaba a su cobertura inmediata.

La designación cumple con varios marcos legales. La Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece las bases de funcionamiento. La Ley N° 29792 define la estructura y funciones del MIDIS. La Ley N° 31419 regula la idoneidad de funcionarios de libre designación. El documento cuenta con el visado del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, la Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría Jurídica.

Trayectoria en instituciones públicas

Scarlet Díaz tiene experiencia en el Estado desde 2022. Ese año trabajó como directora general de la Oficina General de Administración del Ministerio de Cultura. En 2023 ejerció como asesora de la presidencia ejecutiva de EsSalud.

Durante 2024 laboró como gerente de logística de la EMAPE. Este año se desempeñó hasta agosto como gerente municipal de la Municipalidad Distrital de La Victoria. La funcionaria llega al programa alimentario tras recorrer diversas instituciones del sector público en los últimos tres años.

El nombramiento plantea interrogantes sobre la gestión de un programa en proceso de extinción. Wasi Mikuna atendía alimentación escolar comunitaria desde hace más de una década. Ahora enfrentará su cierre bajo nueva dirección ejecutiva.