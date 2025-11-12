George Forsyth impulsa lobby militar: reuniones secretas previo a su aparición en ceremonia oficial

El precandidato presidencial habría negociado nombramientos clave en Defensa con altos mandos del Ejército, incluyendo el jefe de la Casa Militar de Palacio



George Forsyth habría coordinado decisiones estratégicas en el sector Defensa días antes de aparecer en la ceremonia de reconocimiento de las Fuerzas Armadas. El precandidato presidencial de Somos Perú mantuvo reuniones con generales del Ejército para definir nombramientos militares clave, mientras José Jerí desconocía estas negociaciones paralelas. Los encuentros habrían ocurrido entre la vacancia de Dina Boluarte y la conformación del nuevo gabinete, según revela una fuente militar.

Saludos que delatan: la ceremonia que expuso las conexiones



La ceremonia de reconocimiento a las Fuerzas Armadas dejó al descubierto vínculos poco habituales. José Jerí saludó a Forsyth con gesto desconcertado. Por el contrario, David Ojeda, jefe del Comando Conjunto, y César Briceño, comandante general del Ejército, lo recibieron con efusividad. Ojeda sonreía mientras estrechaba fuertemente la mano del político. Briceño mostró similar calidez.

Esos gestos no fueron casuales. EXPRESO había accedido días antes a información sobre encuentros privados entre Forsyth y varios generales. El precandidato, oficial de reserva del Ejército con grado de capitán, ya había construido relaciones durante la pandemia. En ese periodo, siendo alcalde de La Victoria, estableció contacto con altos oficiales de la institución.

La reunión en El Polo: donde se decidió el gabinete militar



La primera reunión ocurrió en un local de la avenida El Polo. Allí se definió quién ocuparía el Ministerio de Defensa. «Se decidió sobre el nombramiento del ministro del sector Defensa, con el beneplácito del candidato presidencial por Somos Perú», relató un oficial castrense a este diario. La coordinación incluyó el visto bueno de Forsyth para designar a la cabeza del sector.

Pero las negociaciones no terminaron ahí. Forsyth habría solicitado que designaran al nuevo jefe de la Casa Militar de Palacio. El cambio tomó desprevenido al propio Jerí. El presidente pidió explicaciones a César Briceño sobre un relevo que él nunca ordenó.

Jerí descubre la operación: ministro encubre a Forsyth



El comandante del Ejército justificó la decisión: el ministro Díaz Peche le habría indicado hacer el cambio. Briceño asumió que era orden presidencial. Jerí confrontó entonces a Díaz Peche. El ministro no reveló los detalles ni mencionó a Forsyth. Argumentó que el general Quilca, al venir de la administración anterior, debía ser reemplazado.

Funcionarios cercanos a Jerí terminaron informándole la verdad. Le advirtieron sobre los comentarios que circulaban en círculos oficiales: Forsyth había acordado esta y otras acciones en el aparato estatal. Las intervenciones del precandidato se concentraban particularmente en el sector Defensa, donde mantiene vínculos institucionales como oficial de reserva.