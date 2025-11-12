Fiscalía consiguió 9 meses de prisión preventiva para sujeto que realizó tocamientos indebidos a una niña

El procesado Saúl André Sánchez Aguilar cumplirá nueve meses de prisión preventiva en un penal de la capital, tras ser acusado presuntamente por realizar tocamientos indebidos a su sobrina menor de edad en el interior de su vivienda del distrito de Chorrillos.

La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Chorrillos logró que se dicte la medida coercitiva contra Saúl André Sánchez Aguilar (26) por la presunta comisión del delito contra la libertad – violación de la libertad sexual, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores, en agravio de la menor de cinco años de edad.

En la audiencia, el fiscal adjunto provincial Walter Joel Reátegui Benavides, sustentó lo graves elementos de convicción recabados durante las diligencias preliminares del hecho ilícito ocurrido el 8 de noviembre del año en curso, en el domicilio ubicado en la calle San Rodolfo -Urb. Villa Marina de Chorrillos, en donde vive el investigado Saúl André Sánchez Aguilar (26) y la familia de la menor agraviada.

Entonces, cuando la menor agraviada se encontraba en el cuarto piso del inmueble fue interceptada por el denunciado Saúl André Sánchez Aguilar; (hermanastro de la madre de la menor) que la llamó a su dormitorio en donde habría cometido el delito de actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de la niña.

La menor salió asustada y le contó lo ocurrido a su mamá, por lo que esta denunció el hecho. El personal policial llegó al lugar e intervino al sujeto y lo condujo a la comisaría para las diligencias respectivas.