EsSalud programa cita médica a paciente que murió hace cuatro meses en Chiclayo

La familia de Abner Rivera Rodríguez denuncia negligencia tras recibir notificación para consulta de neumología. El fotógrafo de 66 años falleció el 21 de julio sin recibir atención oportuna.

Abner Rivera Rodríguez murió el 21 de julio en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo. Cuatro meses después, EsSalud le programó una cita en neumología para el 29 de diciembre. El hombre de 66 años batalló tres años contra la fibrosis pulmonar sin recibir atención oportuna del seguro social. Su familia denuncia desorganización y deshumanización del sistema que no solo afectó a su ser querido, sino también a otros pacientes que esperan consultas médicas.

Un sistema que no registra muertes

La notificación llegó por mensaje de texto al celular del fallecido. Ivania Rivera, una de sus hijas, expresó su indignación ante el hecho. «Entiendo que otro paciente ha perdido la oportunidad de ser visto por el médico especialista, simplemente porque ellos no han revisado en su sistema que mi papá ya falleció», declaró a La República. La familia calificó el incidente como una burla que reabrió una herida reciente.

Tres años sin atención oportuna

Rivera Rodríguez era un fotógrafo reconocido en la región. Luchó tres años contra la fibrosis pulmonar. El diagnóstico tuvo que conseguirlo de manera particular porque EsSalud no le brindó atención necesaria.

En los meses previos a su muerte, su estado se deterioró rápidamente. La familia solicitó el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), pero les informaron que no calificaba. En junio, cuando Rivera necesitaba oxígeno medicinal permanente, pidieron una ambulancia. Nadie respondió. Una unidad del SAMU finalmente hizo el traslado de emergencia. Rivera murió en el área de emergencias del HNAAA sin recibir atención oportuna.

Disculpas tardías

Tras la difusión del caso, EsSalud reconoció públicamente el error. El 11 de noviembre ofreció disculpas a la familia. «Lamentamos profundamente el malestar ocasionado en un momento de duelo», señaló la Red Prestacional Lambayeque.

La institución indicó que el problema se debió a «una falla en el sistema de Admisión, lo que generó un error involuntario». Aseguró que reforzará los mecanismos de control para evitar casos similares. Para la familia Rivera, las disculpas llegaron tarde. El recuerdo de Abner Rivera se convirtió en símbolo de la desidia que afecta a miles de asegurados.