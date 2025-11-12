E.G.O. cumple 15 años y lo celebra con un espectáculo que marca su renovación artística

La banda nacional E.G.O. celebra 15 años de trayectoria y lo hará con un espectáculo especial el próximo sábado 15 de noviembre en Vichama Conciertos. Este show marcará el regreso de la agrupación con una propuesta renovada que combina sus temas más emblemáticos con las novedades de su tercer disco, Fénix, un trabajo que simboliza su evolución y renacimiento artístico.

Formada en Lima a finales de los 2009, E.G.O. supo forjar una identidad al fusionar el rock alternativo, el pop punk y el metalcore, consolidándose como una de las propuestas más sólidas y queridas de la escena nacional. Su trayectoria los llevó a compartir escenario con figuras internacionales como Tokio Hotel, Kudai, Allison, Thermo y Arde la Sangre, además de conquistar espacios en radios locales y en MTV Latinoamérica con los videoclips de sus primeros éxitos. Tras un periodo de silencio y cambios internos, la agrupación regresó en 2021 con una formación renovada y estrenos como “Eternamente” y “Virus”.

https://youtu.be/uW1-Elpjddc?si=E95ynfGftYIFPX55

El concierto de aniversario promete ser una experiencia inmersiva, con una producción audiovisual moderna, sonido profesional y una puesta en escena renovada que reflejará la energía y la conexión que E.G.O. mantiene con sus seguidores. Además de interpretar sus clásicos, la banda estrenará canciones de su nueva etapa, transmitiendo un mensaje de superación y vigencia dentro de la escena musical peruana.

La celebración reunirá un cartel de invitados de lujo, encabezado por agrupaciones como Serial Asesino, Mauser, 40 Gramos y Xero (Tributo a Linkin Park), junto a propuestas emergentes como Revenge Of the Beast, A Tiempo, LOUAN, UNDERSONG y Mindstuck. A ellos se sumará la banda ganadora del concurso de rock organizado por E.G.O., reafirmando así su compromiso con brindar espacio y visibilidad a los nuevos talentos nacionales.

Con más de una década dejando huella en festivales emblemáticos como Vivo x el Rock, Día del Rock Peruano, Live Rock Fest, Ignition Fest y Perú Music Fest, la agrupación celebra este aniversario no solo como un repaso de su historia, sino también como el inicio de un nuevo capítulo que busca mantener viva su esencia y proyectar su futuro.

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse vía WhatsApp al 994251459 o por mensaje directo en el Instagram oficial de la banda (@egoperu).