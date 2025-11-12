Día Mundial de la Neumonía: alergias mal controladas son un riesgo que se puede evitar con prevención

Día Mundial de la Neumonía: alergias mal controladas son un riesgo que...

Inmunólogo Edgar Matos explica que vacunación contra influenza y neumococo y tratamiento oportuno de las alergias acortan el peligro.

En el Día Mundial de la Lucha contra la Neumonía que se instauró cada 12 de noviembre, el Dr. Edgar Matos, reconocido inmunólogo-alergólogo peruano, destaca la importancia de la prevención de la neumonía en personas alérgicas, especialmente en aquellos con condiciones respiratorias preexistentes.

El doctor Matos es un experto en Inmunología y Alergología y Director del Instituto Latinoamericano de Alergia Asma e Inmunología ILAAI, con más de 14 años de experiencia en el manejo de enfermedades alérgicas e inmunológicas.

Enfatiza que las personas alérgicas tienen un mayor riesgo de desarrollar neumonía, especialmente si no reciben el tratamiento adecuado para sus alergias.

«La neumonía es una enfermedad grave que puede prevenirse con la vacunación contra la influenza y el neumococo, y el tratamiento adecuado de sus alergias para evitar complicaciones que pongan en riesgo su calidad de vida”, explica el especialista.

El Dr. Edgar Matos, Experto en Inmunología y Alergología, Destaca por su Experiencia y Compromiso con la salud de sus Pacientes:

Gracias a sus diversas capacitaciones internacionales y su experiencia en instituciones de renombre internacional y nacional como el Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima, el Dr. Edgar Matos es muy solicitdo como especialista de consulta en medios de comunicación para educar, orientar y concientizar a la población en la prevención de enfermedades respiratorias y alérgicas.

“El logro más importante, es mejorar la calidad de vida del paciente, que pueda realizar sus actividades diarias sin mayores limitaciones. Por ejemplo, ahora con los avances en el tratamiento de las enfermedades respiratorias, la Inmunoterapia Alergénica Especifica es una forma de lograr la tolerancia inmunológica y de esta forma prevenir los síntomas en las personas con alergias respiratorias como rinitis y asma, entre otras”, afirma el Dr. Matos, actual Director de ILAAI.

Eñ Dr Matos se especializa en alergia a medicamentos, diagnóstico molecular de alergias, asma bronquial, rinitis alérgica, dermatitis atópica e inmunodeficiencias primarias.

Experiencia y logros