Corte de Cajamarca fortalece los servicios de justicia en la provincia de San Pablo

Corte de Cajamarca fortalece los servicios de justicia en la provincia de...

En una firme demostración de compromiso con una justicia eficiente, accesible y humana, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz Pascual, impulsa el mejoramiento de los servicios de justicia en la provincia de San Pablo, con ambientes renovados que optimizan la atención al público y ofrecen condiciones adecuadas para jueces, personal jurisdiccional y administrativo.

Ubicada estratégicamente en la Plaza de Armas de San Pablo, esta sede alberga al Juzgado Mixto y al Juzgado de Paz Letrado con adición de funciones en Investigación Preparatoria, además de contar con Sala de Audiencias, Centro de Distribución General, Central de Notificaciones y Áreas de Archivo independientes para cada órgano jurisdiccional.

El mejoramiento realizado responde a una visión moderna y humana de la gestión judicial, orientada a fortalecer la calidad del servicio y dignificar la labor de quienes hacen posible la administración de justicia en la provincia.

“Nuestra meta es acercar la justicia a las personas, brindando espacios adecuados y un servicio con calidad y calidez. Al mismo tiempo, buscamos que nuestros jueces y trabajadores desarrollen su labor en ambientes seguros y funcionales, porque eso también se traduce en un mejor servicio a la ciudadanía”, señaló Ricardo Sáenz Pascual, quien destacó que este esfuerzo forma parte de una política permanente para mejorar los servicios judiciales en todas las provincias de Cajamarca.

Con esta acción institucional, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca reafirma su compromiso con una justicia más cercana, eficiente y con rostro humano, al servicio de toda la población cajamarquina.