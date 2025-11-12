Autoridades analizan presunta influencia de corrientes políticas en el sector salud

Diversos sectores han expresado preocupación por la supuesta presencia de corrientes políticas de izquierda radical dentro del sistema de salud. En este contexto, se ha mencionado al médico Yuler Abono Sánchez, quien participaría en actividades vinculadas al Club de la Pluma Argentina y al movimiento MST – Nueva Izquierda, corriente inspirada en el pensamiento de Nahuel Moreno, con antecedentes en agrupaciones como GOM, POR, Palabra Obrera, PRT – La Verdad, entre otras.

Ante esta situación, algunos sectores han solicitado que ESSALUD y las autoridades competentes evalúen el posible impacto de estas actividades en el ámbito institucional. De acuerdo con versiones no oficiales, la Policía nacional y el ministerio público estaría realizando labores de inteligencia para identificar la naturaleza y alcance de estas vinculaciones, con el objetivo de garantizar la estabilidad y neutralidad del sistema de salud.