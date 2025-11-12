Adrián Ugarriza debutó a los 28 años con la Selección Adulta hoy ante Rusia

El delantero Adrián Ugarriza a sus 28 años, atraviesa un momento importante en su carrera profesional, tras debutar con la Selección Peruana de mayores, luego de haber integrado anteriormente los seleccionados Sub 17 y Sub 20.

El atacante nacional, que milita en el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de la Liga de Israel, fue titular en el amistoso que la Bicolor sostuvo ayer ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo. Jugó hasta los 60’ cuando fue reemplazado por Alex Valera, autor del tanto de empate.

Ugarriza ya había vestido la camiseta nacional en categorías menores: formó parte del Sudamericano Sub 17 de 2013 en Argentina, y posteriormente participó en los Sudamericanos Sub 20 de 2015 y 2017, disputados en Uruguay y Ecuador, respectivamente.

En el fútbol peruano, el delantero defendió las camisetas de la Universidad San Martín, Universitario, Alianza Lima, Real Garcilaso, UTC, Cienciano, Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso. En su paso por estos clubes, Ugarriza disputó 190 partidos y marcó 31 goles.