Vladimir Meza: “Renovar la política empieza diciendo la verdad”

El presidente del partido País para Todos, Vladimir Meza Villarreal, reafirmó su compromiso con la transparencia, la verdad y la renovación política, subrayando que su principal prioridad es recuperar la confianza ciudadana en la política mediante hechos concretos y un liderazgo honesto.

Durante una entrevista televisiva, Meza recordó que todas las versiones difundidas en su contra carecieron de sustento judicial y fueron aclaradas oportunamente. “Después de los ataques viene la reconstrucción, y estamos listos para eso”, manifestó con serenidad, destacando que su labor actual está orientada a construir un país más justo, moderno y unido.

Como alcalde de Huaraz (2011–2014), lideró obras de integración urbana y rural que permitieron conectar comunidades antes olvidadas. “Esa experiencia me enseñó que gobernar no es hablar, sino escuchar y cumplir”, recalcó.

Meza reconoció que cada etapa vivida ha sido una lección de vida y de servicio público. “He aprendido, he crecido y hoy sirvo con más fuerza al Perú. Las dificultades enseñan, pero también fortalecen”, afirmó.

Asimismo, resaltó que País para Todos se encuentra entre las organizaciones políticas con mayor crecimiento a nivel nacional, y que junto al precandidato presidencial Carlos Álvarez, promueven una alternativa ética, moderna y de unidad para el país.

“Hoy no solo represento a Huaraz, sino a miles de peruanos que creen que se puede hacer política con valores y resultados. El pasado ya está claro; el futuro lo escribimos trabajando juntos por un Perú que vuelva a creer en su gente.”, enfatizó Vladimir Meza.