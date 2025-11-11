Supernova inaugura el parque de diversiones más moderno en Real Plaza Primavera

Con más de 3,000 m² de diversión activa, la marca peruana de entretenimiento familiar presenta un espacio que combina trampolines, inflables gigantes, zonas interactivas y juegos de arcade en un solo lugar.

Supernova, la marca peruana de entretenimiento que transforma la diversión en movimiento, inauguró su nuevo parque en Real Plaza Primavera, en San Borja, un espacio de más de 3,000 metros cuadrados diseñado para toda la familia.

Ubicado en la nueva zona de restaurantes del centro comercial, el parque ofrece una propuesta totalmente inmersiva con zona Kids para los más pequeños, una amplia área de trampolines, un inflable gigante tipo AirPark, resbaladeras gigantes, tres salas de cumpleaños temáticas y una moderna zona de juegos arcade, todo dentro de un ambiente lleno de luces neón, música y energía que define el universo Supernova.

“Esta apertura es una apuesta muy importante dentro del crecimiento y consolidación de la marca. Supernova Primavera representa nuestra visión de seguir innovando y ofreciendo espacios únicos donde las familias puedan disfrutar, moverse y vivir experiencias inolvidables”, señaló Aldair Torres, gerente de marketing de Supernova.

Por su parte, Matthias Stimman, director de Grupo SP, destacó: “A través de SP Retail buscamos redefinir el entretenimiento familiar, ofreciendo experiencias activas que inspiran movimiento, conexión y alegría. Supernova refleja la visión de Grupo SP de crear espacios que combinan diseño, tecnología y emoción para todas las edades.”

Con esta apertura, Supernova reafirma su liderazgo en el entretenimiento familiar y fortalece su presencia en Lima, donde ya opera Supernova Kids en La Molina. La marca forma parte de SP Retail, división del Grupo SP, que también gestiona Infinity Gaming Center, el centro gamer más grande del país, ubicado en alianza con Real Plaza.

Además, como parte de su plan de expansión, Supernova se prepara para inaugurar un nuevo AirPark en Lima Este y SP Retail trabaja en nuevos modelos de entretenimiento que serán lanzados durante el 2026, ampliando su propuesta de experiencias interactivas y recreativas en el Perú.

Las entradas están disponibles directamente en sus locales y a través de sus redes sociales. Más información en Instagram y Facebook como @Supernova.pe.