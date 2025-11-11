Selección Peruana juega este miércoles al mediodía amistoso ante Rusia en San Petersburgo

Pondrán la mejor cara. La Selección Peruana afrontará su segundo amistoso bajo la batuta de Manuel Barreto, cuando mañana miercoles al mediodía (hora peruana) se mide a Rusia, en la ciudad de San Petersburgo, luego de una llegada complicada de la delegación Bicolor a territorio ruso, teniendo apenas una sesión de entrenamiento, que básicamente fue de estiramiento y sesiones con balón.

Manuel Barreto deberá poner una oncena balanceada entre experimentados y jóvenes, más allá de seguramente en el transcurso del partido, darle oportunidad a Fabio Gruber del Nuremberg de Alemania de tener minutos, o al mismo Adrián Ugarriza militando en Israel y anotando goles.

Por su parte Rusia que está suspendió de jugar cualquier torneo organizado por FIFA o la UEFA, viene de golear a Bolivia 3-0 en el último amistoso y a decir de su técnico Vladimir Karpín, quiere seguir en esa racha teniendo a Miranchuk como su carta de gol para este compromisos ante la Bicolor.

ALINEACIONES

RUSIA: Agkatsev; Beveev, Diveev, Lukin, Ktugovoy; Oblyakov, Kislyak, Barinov; Miranchuk, Sergeev y Sadulaev. DT: V. Karpin.

PERÚ: Gallese; Inga, Araujo, Abram, López; Castillo, Noriega, Concha; Castro, Valera y Cabrera. DT: M. Barreto.

HORA: 12:00 m

ESCENARIO: Estadio Gazprom Arena de San Petersburgo