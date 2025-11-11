Selección Peruana de surf debutó en el ISA WORLD SUP en El Salvador

La selección peruana de surf, que cuenta con integrantes del Programa Lima 2027 del IPD, se encuentra en El Salvador donde hoy martes inició su participación en el ISA World SUP & Paddleboard Championship. Los deportistas nacionales competirán en las modalidades de SUP Race, SUP Surf y Paddleboard, enfrentándose a los mejores exponentes del mundo en la Playa Sunzal, escenario que acogerá las pruebas hasta el 15 de noviembre.

El representativo peruano está conformado por Vania Torres e Itzel Delgado, ambos integrantes del Programa Lima 2027, además de Giannisa Vecco, Camila Murgia, Andrés Rodríguez, Sebastián Gómez, Tamil Martino, Emilia Escurra, Sebastián Marín, Hernan Martines y Orlando Rufasto.

Gracias al trabajo conjunto entre la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) y el IPD, el surf peruano continúa consolidándose en la élite internacional, asegurando la preparación óptima de sus atletas con miras a los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.