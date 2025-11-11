Rospigliosi propone inmunidad penal para policías y militares en ceremonía de homenaje a excombatientes

El primer vicepresidente del Congreso encabezó una ceremonia de reconocimiento a efectivos policiales que enfrentaron el terrorismo en décadas pasadas. Rospigliosi anunció un proyecto de ley que exime de responsabilidad penal a policías y militares

Fernando Rospigliosi Capurro, primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, dirigió esta tarde un acto de reconocimiento a miembros de la Policía Nacional que combatieron la subversión armada. Durante su discurso ante más de un centenar de oficiales y suboficiales, estableció un paralelo entre aquella lucha y los desafíos de seguridad actuales. El legislador anunció además un proyecto de ley que otorgaría exención de responsabilidad penal a efectivos policiales y militares. La ceremonia se realizó en el auditorio Alberto Andrade Carmona del Complejo Legislativo Juan Santos Atahualpa.

Del terrorismo a la delincuencia: la comparación de Rospigliosi

El congresista trazó una línea directa entre el conflicto armado interno y la criminalidad contemporánea. «Así como ustedes defendieron la patria en tiempos de terrorismo, hoy todos debemos defenderla de nuevas amenazas: de la delincuencia, de las economías ilegales, y de todo tipo de criminalidad, que han puesto nuevamente al Perú en un estado de zozobra, similar al que teníamos en los años ochenta y noventa», afirmó.

Rospigliosi criticó a quienes intentan reescribir la historia. Según dijo, esos sectores «pretenden hoy día decirnos y hablarnos de supuestas violaciones a los derechos humanos, y de establecer una persecución implacable contra los héroes que derrotaron al terrorismo».

Un proyecto de ley para blindar a las fuerzas del orden

El primer vicepresidente informó que presentó un proyecto de ley para proteger a policías y militares que enfrenten movilizaciones violentas «promovidas por el terrorismo, y financiadas por economías ilegales».

La propuesta establece que los efectivos que defiendan activos críticos nacionales, propiedad pública y privada, la vida de terceros o su propia vida quedarían exentos de responsabilidad penal.

Rospigliosi cerró su intervención con un mensaje institucional. «En nombre del pueblo peruano, expresamos nuestra gratitud a los luchadores de la democracia y de la pacificación nacional», señaló.

Participaron Víctor Flores Ruiz, de Fuerza Popular, y Alfredo Azurín Loayza, de Somos Perú. Las palabras de agradecimiento las pronunció el general PNP en retiro José Méndez Lengua.