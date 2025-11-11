Richard Cortez Melgarejo juramenta como nuevo alcalde de Chorrillos

Recibimos una municipalidad con una deuda total de aproximadamente 47 millones de soles

Pido perdón al personal municipal por haberlos llevado a esta situación

Estamos en proceso de restablecer los servicios al 100 % en todo el distrito

En una emotiva ceremonia realizada en la Iglesia Internacional la Roca en Chorrillos y con resolución 535- 2025 – JNE del jurado nacional de elecciones, Richard Cortez Melgarejo juró como nuevo alcalde de Chorrillos, marcando un nuevo inicio que completará el periodo municipal pendiente tras la vacancia del ex alcalde. El acto contó con la presencia de ministros, congresistas, alcaldes distritales, regidores metropolitanos, dirigentes vecinas, pastores evangélicos y vecinos de diferentes zonas del distrito.

Cortez Melgarejo expresó su gratitud en primer lugar a su madre Lucia Melgarejo Barzola que desde el cielo siempre lo bendijo, a su compañera de toda la vida Emily Narva por su apoyo y paciencia así mismo al pastor Calixto Calle por sus oraciones y palabras de fe, recordando que “la unión y la fe puede reconstruirlo todo”, añadió con visible emoción.

El primer discurso

En su primer discurso, mencionó “Hoy enfrentamos una de las crisis más complicadas que han sucedido en el distrito en los últimos 50 años, tomamos una municipalidad con una deuda total de aproximadamente 47 millones de soles distribuido entre 14 millones en lo que viene hacer nuestro personal municipal, a quien pido perdón por haberlos llevado a esta situación de cuatros meses sin pagarle sobre todo agradecerles que a pesar de las circunstancias se han mantenido firmes trabajando y es mi compromiso y es el compromiso de nuestro equipo poder llegar al 80 o 90 % antes del 23 de diciembre y sé que así se logrará porque optimizaremos los ingresos de manera adecuada siempre pensando en el trabajador municipal, subrayó.

El alcalde destacó que “es importante informar a la comunidad Chorrillana que tenemos 8 millones de deudas en las empresas de residuos sólidos las cuales no hemos tenido un buen servicio de recojo pero esta situación poco a poco ya se está restableciendo así mismo 9 millones de pagos en locadores y cerca de 20 millones de proveedores de bienes de servicios, informar esta realidad no busca generar preocupación sino más bien trabajar con transparencia y dejar en claro cómo estamos recibiendo la municipalidad”.

Finalmente, afirmó “Estamos en proceso de restablecer los servicios al 100 %, nuestra gestión asume desafíos con responsabilidad, planificación y voluntad política, hemos iniciado un proceso de restructuración administrativa justamente para generar una base sólida de crecimiento económico y así la próxima gestión pueda recibir una municipalidad en azul y poder proseguir los cambios, nosotros solo tenemos 1 año y dos meses y nuestra prioridad es equilibrar el presupuesto municipal que de alguna manera y otra ha sido digamos tratada con cierta irresponsabilidad, concluyó.

La juramentación culminó con la presentación de artísticas del distrito que incluyeron danzas típicas de nuestro querido Perú además cada vecino felicitó expresando su apoyo y respaldo a la nueva autoridad edil.