Real Madrid y el Olympique de Lyon buscan acuerdo de cesión de brasileño Endrick

Ante la falta de minutos en el Real Madrid, Endrick busca una oportunidad para relanzar su carrera este invierno. Desde hace varias semanas, la opción de llegar al Olympique de Lyon ha cobrado fuerza y, según las últimas informaciones, está cerca de hacerse realidad.

Según ha informado Globo este martes 11 de noviembre, el Lyony el Real Madrid están muy cerca de alcanzar un acuerdo para la cesión del delantero. No se contempla ninguna opción de compra. Su entorno ya estaría buscando vivienda en Francia.

El acuerdo se firmará en diciembre, aunque no será oficial hasta que abra el mercado el 1 de enero de 2026. No han trascendido más detalles, pero la idea es que Endrick pueda sumar partidos con un equipo que compite a buen nivel. En Lyon, tendría opciones de ser titular, sobre todo porque tras la salida del georgiano Georges Mikautadze, jugadordel Villarreal, el técnico Paulo Fonseca no cuenta con un goleador fijo.