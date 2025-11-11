Porky despilfarra S/. 3 millones en raciones de comida mexicana

Sin licitación, ex alcalde autorizó a empresa importar 40 mil raciones frías que se entregarán a damnificados por lluvias en Lima

En forma directa y sin licitación, el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, durante la gestión del ex alcalde Rafael López Aliaga, compró 40 mil raciones frías por más de dos millones 780 mil soles, en Miami, Estados Unidos, a través de una empresa que está bajo investigación de la Contraloría por irregularidades en la desinfección del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú.

Las raciones, que por unidad cuestan 69.50 soles (unos 20 dólares al cambio), son en su mayoría platos de comida mexicana y estadounidense, entre los que se encuentran pavo enchilado, pasta con frejoles, tacos Tex-Mex, tortellini rellenos de queso, hilachas de papa con tocino, arroz con pollo criollo tipo caribeño y salchicha italiana, muy alejados del paladar de los beneficiarios, la mayoría de vecinos de 16 distritos de Lima vulnerables a las lluvias intensas.

Precisamente, la compra hecha por la empresa Lealto EIRL se dio amparada en el Decreto Supremo, del 12 de marzo de 2025, que declaró en emergencia a los vecinos de distritos de Ate, Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Lima, Los Olivos, Lurigancho, Lurín, Pachacámac, Puente Piedra, Punta Hermosa, Rímac, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres

A comienzos de agosto, el Gobierno Regional adjudicó el proceso de compra a Lealto EIRL, que adquirió los productos a la compañía estadounidense XMRE, con sede en Miami. Hasta el momento, ya se entregaron 22,000 raciones.

El gerente de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó que hay 18,000 raciones en reserva, en los depósitos de Ayuda Humanitaria. Además se supo que el etiquetado de estos alimentos está sólo en inglés, lo que infringe el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. Los paquetes incluyen instrucciones para calentadores químicos sin traducción al castellano, lo que supone un posible riesgo de intoxicación.

Casaretto admitió que no revisó los empaques y justificó la adquisición al afirmar que los productos importados tienen una duración de tres años, frente al año de los nacionales. “El proveedor tenía la obligación de poner las indicaciones de los alimentos en castellano o colocar un folleto en español. La verdad que no he leído el empaque (…) los (alimentos) que se ha comprado tienen vigencia para tres años. No sabemos en qué momento va a ver un terremoto o un cataclismo. Lo importante es que tenemos alimentos para tres años”, afirmó.

Defiende la compra

Luis Alvarado Ato, gerente general de Lealto EIRL, defendió la operación y afirmó que los kits provienen de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de Estados Unidos, asegurando que el precio de S/69.80 por ración era inferior al habitual de S/80. “Lima es la única que está en la vanguardia en lo que es respuesta inmediata respecto a la alimentación y que no la tiene nadie”, declaró a un diario local, y añadió que “cada kit de raciones frías viene con un folleto escrito en castellano”.

Investigaciones previas de la Contraloría ya habían hallado irregularidades en contratos anteriores de esta empresa, relacionados con la desinfección del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), y dispusieron iniciar acciones legales por la venta deficiente de raciones de combate.

El dato

Mario Casaretto, informó que hasta el momento se distribuyeron 22,000 raciones y permanecen almacenadas 18,000 en los depósitos de Ayuda Humanitaria.