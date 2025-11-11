ONPE habilita desde el 23 de noviembre plataforma para elegir local de votación

Los electores de las elecciones generales 2026 podrán seleccionar hasta tres opciones de locales cercanos a su domicilio. La ONPE informó que la plataforma estará disponible hasta el 14 de diciembre. Solo podrán elegir locales en el distrito que figura en su DNI actualizado hasta el 14 de octubre.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales habilitará del 23 de noviembre al 14 de diciembre la plataforma «Elige tu local de votación» para que los electores que participarán en las elecciones generales 2026 escojan dónde quieren sufragar. Los ciudadanos podrán seleccionar hasta tres locales cercanos a la dirección que aparece en su Documento Nacional de Identidad. La ONPE informará después en cuál de las tres opciones estará ubicada la mesa de votación donde cada elector deberá emitir su voto.

Restricción por fecha de corte del padrón

La especialista en educación electoral de la ONPE, Marisol Cuéllar, aclaró que los electores solo podrán elegir locales en el distrito que figura en su DNI hasta el 14 de octubre de 2025, fecha en que cerró la actualización del padrón electoral. «Si mi DNI está en Comas y me cambio a otros distritos, voy a poder escoger el local de votación en Comas, porque así consta en mi DNI a la fecha de cierre del padrón electoral. Todos los cambios de dirección posteriores no aparecerán porque hubo un corte al 14 de octubre», explicó.

Esta restricción afecta a quienes cambiaron de domicilio pero no actualizaron su DNI antes de la fecha límite. Estos electores no podrán elegir un local cerca de su nuevo domicilio.

Recomendaciones y personeros de mesa

Cuéllar recomendó que todos los electores seleccionen sus tres opciones de locales, sin importar dónde votaron en procesos anteriores. «Puede ser que algunos locales no estén disponibles para esta elección, en esa medida es importante que elijan local de votación para que puedan estar cerca a su domicilio», aseguró. La plataforma estará disponible en www.onpe.gob.pe.

Ayer venció el plazo para que las organizaciones políticas registren ante la ONPE a sus personeros de mesa para las elecciones primarias 2025. Estos representantes vigilarán el desarrollo del sufragio en las mesas de votación durante el proceso interno de cada agrupación, previo a los comicios generales del 2026.