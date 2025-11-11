Ministros recorrerán el país por orden de Jerí para estabilizar el Perú antes del cambio de mando

Gabinete acompañará a Jerí en gira nacional durante gobierno de transición. Ministros afirman que el objetivo es estabilizar el país antes del cambio de mando.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, anunció esta mañana en Huánuco que los ministros recorrerán el país junto al presidente José Jerí durante el gobierno de transición. El objetivo es entregar al próximo gobierno un país más estable y una democracia más sólida. Las declaraciones ocurrieron durante el IX Consejo de Estado Regional, donde participan ministros y gobernadores.

Ministros saldrán a las regiones por orden de Jerí

Álvarez Miranda llegó a Huánuco para el IX Consejo de Estado Regional, el primero bajo la gestión de Jerí. Ahí reveló que los ministros acompañarán al mandatario en sus visitas a las regiones durante los meses que restan.

«A pedido del presidente Jerí, los ministros vamos a recorrer el Perú, aprovechando los meses que tenemos, básicamente para tratar de dejar al siguiente gobierno un país mucho más estable, una democracia más sólida y, sobre todo, una mejor representación», declaró a TV Perú.

Gobierno busca ejecutar obras pendientes

El titular de la PCM destacó la importancia del IX Consejo de Estado Regional. Dijo que estos espacios permiten al gobierno central escuchar a los gobernadores regionales y sus equipos técnicos. Álvarez citó las palabras del presidente sobre «ponerse en acción» respecto a la ejecución de obras.

El premier comentó que el próximo gobierno deberá impulsar un proceso de «verdadera regionalización» con élites profesionales y técnicas. Álvarez Miranda afirmó que el país no necesita más recursos sino gestión pública. Esta declaración apunta a los problemas de baja ejecución presupuestal en las regiones.