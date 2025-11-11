Ministerio Público logró 9 meses de prisión preventiva contra sujeto que captó a menor de edad para abusar sexualmente

Emerson Luis Paytan Espinoza, investigado por el Ministerio Público de Lima Sur, presuntamente por captar a una menor de edad por las redes sociales haciéndose pasar con el nombre de “María” para acosarla y luego abusar sexualmente, permanecerá por 9 meses recluido en un penal de la capital.

La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Chorrillos logró que se dicte la medida coercitiva contra Emerson Luis Paytan Espinoza (26), por la presunta comisión de los delitos contra la libertad –en su modalidad de violación sexual de menor de edad y acoso sexual a menores de 14 años de edad.

Asimismo, se le imputa el delito contra la libertad – ofensas al pudor público en la figura de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales y por el delito contra la dignidad humana – explotación en la modalidad de pornografía infantil, en agravio de D.G.M.F. (13)

En la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, la fiscal adjunta provincial Rosa Camargo Madrid, sustentó el hecho ilícito que empezó al interior del inmueble sito en la Av. Los Próceres, A. H. Tupac Amaru del distrito de Chorrillos, a finales de setiembre del presente año.

Señala, que en circunstancias en que la menor agraviada advirtió que en Instagram el usuario con nombre “María”, quien realmente era el denunciado Emerson L. P. E; empezó a seguirla dándole “me gusta” a los videos y muestras fotográficas que la menor publicaba en su red social, llegando en ocasiones a comentar. La menor optó por no responder.

El 8 de octubre del 2025, cuando la menor agraviada se encontraba en su vivienda recibió mensajes del denunciado que le preguntaba por su nombre y dirección de su vivienda. También, le ofreció S/200.00 a 300.00 soles a cambio de que ella le envíe fotos o videos de modelaje; ella no le respondió. Posteriormente, el denunciado insistió con la propuesta. La menor lo bloqueó y eliminó. El sujeto la contactó por Whatsapp para ofrecerle la oportunidad de modelar. Luego, el investigado le pidió ser “amigas”.

El 10 de octubre del 2025, la menor agraviada fue a la casa de una amiga y le comentó lo de los mensajes. En ese momento, recibió mensajes de “María” diciéndole que quiere conocerla y observó a un hombre a bordo de un auto estacionado frente al inmueble. Las menores se dirigieron a ver al sujeto y éste les dice que es amigo de “María” invitándola a comer una hamburguesa.

La menor agraviada abordó el vehículo. Él le invitó la hamburguesa y alrededor de las 4:30 p.m, la condujo a un hotel en Chorrillos en donde accede sexualmente grabando con su celular el hecho.

El 27 de octubre, el denunciado, simulando ser María, le envía mensajes a través del aplicativo whatsapp a la menor agraviada, insistiéndole para que se encuentre con su amigo (el propio denunciado). La menor le dijo todo a su madre. Entonces, tras coordinaciones con personal policial, el denunciado es intervenido y detenido en compañía de la menor agraviada en un hostal de Chorrillos.