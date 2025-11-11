Más de 67 mil servicios tecnológicos impulsan la innovación y competitividad de las MIPYME a nivel nacional

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, destacó que estas cifras reflejan el compromiso del sector con el desarrollo productivo nacional.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), fortaleció la competitividad y productividad de miles de micro, pequeñas y medianas empresas del país, brindando un total de 67,459 servicios tecnológicos hasta septiembre del presente año, a través de la Red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE).

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, destacó que estas cifras reflejan el compromiso del sector con el desarrollo productivo nacional. “Los CITE son espacios donde la tecnología y la innovación se ponen al servicio del crecimiento empresarial. Su labor permite que nuestras MIPYME mejoren sus procesos, eleven la calidad de sus productos y conquisten nuevos mercados”, afirmó el titular del sector.

Entre los servicios más destacados se encuentran los brindados por el CITEmadera y del mueble Lima, con 4,914 servicios, seguido por el CITEcuero y calzado Trujillo con 4,864, el CITEtextil Camélidos Cusco con 4,352, y el CITEforestal Pucallpa con 3,862 servicios. Cada uno de estos centros impulsa la innovación en su respectiva cadena productiva, promoviendo la mejora continua y la sostenibilidad empresarial.

El ITP, como brazo tecnológico de PRODUCE, continúa consolidando su presencia en las regiones del país mediante el acompañamiento técnico, la transferencia de conocimiento y la articulación con los actores del ecosistema productivo. Estas acciones permiten que más empresas accedan a soluciones tecnológicas que impulsan su desarrollo y competitividad.

Asimismo, el Ministerio de la Producción viene impulsando la articulación de los CITE con gobiernos regionales, universidades y empresas privadas, a fin de generar sinergias que potencien la investigación aplicada y la transferencia tecnológica. Esta labor conjunta busca consolidar una red nacional de innovación productiva que responda a las necesidades de cada territorio y permita a las MIPYME acceder a herramientas modernas para competir con éxito en los mercados locales e internacionales.

Con este esfuerzo, Produce reafirma su compromiso de seguir acercando la tecnología y la innovación a los emprendedores de todos los sectores, promoviendo un crecimiento económico inclusivo y sostenible que contribuya al fortalecimiento de la industria nacional.