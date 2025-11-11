Lamine Yamal fue desconvocado de la Selección de España

Lamine Yamal tuvo que abandonar la concentración de España, debido a que unilateralmente el crack del Barcelona, se sometió en octubre unilateralmente a un tratamiento a la pubalgia que adolece, sin el conocimiento del cuerpo médico de la “Roja”, quedando descartado para los partidos últimos de las Clasificatorias Europeas al Mundial 2026 frente a Georgia y Turquía.

El lío empezó hace meses, por cuenta de una delicada lesión que sufre el estelar atacante de 18 años. Se trata de una pubalgia, que es un dolor muy incapacitante que se suele tratar con procedimientos largos y dolorosos o con cirugías, no siempre recomendables, menos en un jugador tan joven.



En la primera fecha FIFA de la temporada, Barcelona fue el que protestó porque el atacante volvió lesionado al club y se perdió cuatro partidos. “Ya se fue de aquí con dolor. Le dieron analgésicos y jugó 73 y 79 minutos (contra Bulgaria y Turquía). Y entre los partidos, no entrenó. Eso no es tener cuidado de los jugadores“, se quejó Flick.



Y pasó en octubre que el futbolista no fue convocado debido a esta misma lesión y ahora ha sido desconvocado, estando ya en la concentración, por lo que la Federación española llamó una omisión inaceptable en el manejo de la información médica.

«Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana“, denunció la Federación en un comunicado.



«Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección, teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días», dice el texto.

“Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria. Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación», concluye la RFEF.

Por esa razón, no por elección sino por obligación, así se retiró Yamal de la concentración y volvió a Barcelona: