La Corte Suprema de Brasil anula evidencias obtenidas contra Nadine Heredia en investigación por caso Odebrecht

El fallo del magistrado José Antonio Dias Toffoli impide el uso de evidencias obtenidas en Brasil en cooperación judicial con Perú, afectando el caso contra la ex primera dama.

La salvan.La Corte Suprema de Brasil declaró nulas las pruebas obtenidas contra la ex primera dama Nadine Heredia dentro de las investigaciones del caso Odebrecht, y dispuso que no sean utilizadas en ningún acto de cooperación judicial con el Estado peruano. La medida impide el uso de esos elementos en eventuales procesos de extradición o ejecución de sentencia mientras la exfuncionaria permanezca en territorio brasileño.

Según informó EFE, la decisión fue adoptada por el magistrado José Antonio Dias Toffoli, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), en atención a un recurso interpuesto por la defensa de Heredia. El juez sostuvo que las pruebas extraídas de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day, utilizados por la constructora Odebrecht para registrar pagos ilícitos, carecen de garantías de autenticidad y cadena de custodia, por lo que no pueden ser admitidas en tribunales.

En su resolución, Toffoli ordenó que «no se practique, en territorio nacional, ningún acto de cooperación a partir de estos elementos para ser enviados al Gobierno del Perú». Además, instruyó al Ministerio de Justicia de Brasil a abstenerse de cualquier intercambio judicial basado en los datos anulados.

La medida del magistrado Dias Toffoli no solo anula las evidencias, sino que también prohíbe su uso en cualquier procedimiento de cooperación judicial con las autoridades peruanas.

El argumento central para esta anulación es que las pruebas que provienen de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day (utilizados por Odebrecht para registrar pagos de sobornos) ya habían sido invalidadas previamente por la propia Corte Suprema.



Según el magistrado, no es posible asegurar la autenticidad ni la cadena de custodia de estos datos. Por esta falta de garantía, la ley exige que sean consideradas pruebas «imprestables» (inutilizables o inadecuadas) en cualquier proceso judicial.

Alcance del fallo y asilo diplomático

Esta decisión extiende a Nadine Heredia el mismo beneficio legal que Dias Toffoli ya había otorgado previamente a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, quien cumple sentencia de 15 años en el Perú, y a otros implicados en casos derivados de la Operación Lava Jato.

El fallo ordena comunicar al Ministerio de Justicia brasileño que se abstenga de realizar «cualquier acto de cooperación a partir de estos elementos para ser enviados al Gobierno del Perú».

En la práctica, al bloquear el uso de estas pruebas en el ámbito de cooperación internacional, la decisión podría impedir una eventual extradición o detención de Heredia mientras ella permanezca en territorio brasileño.

Heredia se encuentra en Brasil desde abril pasado, después de que el Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le concediera asilo diplomático. La ex primera dama fue trasladada a Brasilia mediante un vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña.

Previamente, un tribunal peruano la había condenado, junto con Humala, a 15 años de prisión por lavado de dinero, debido a los supuestos aportes ilegales de Odebrecht a sus campañas electorales en 2006 y 2011.

Desde 2023, el magistrado Dias Toffoli ha anulado varios procedimientos de la Operación Lava Jato relacionados con el acuerdo de cooperación firmado por Odebrecht, citando irregularidades en cómo se obtuvieron las pruebas.