Juez ordena a la JNJ reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

El 9° Juzgado Constitucional de Lima determinó que la Junta Nacional de Justicia incumplió su mandato cautelar y dispuso la reposición inmediata de Delia Espinoza en el cargo

El juez Juan Fidel Torres Tasso del 9° Juzgado Constitucional de Lima ordenó el 10 de noviembre de 2025 que la Junta Nacional de Justicia reponga a Delia Milagros Espinoza Valenzuela en el cargo de fiscal de la Nación dentro de dos días de notificada la resolución. La decisión se emitió tras determinar que la JNJ no cumplió cabalmente con el mandato cautelar dictado el 13 de octubre pasado, cuando el juzgado suspendió provisionalmente los efectos de una resolución disciplinaria contra Espinoza. El juez advirtió que la JNJ interpretó unilateralmente los alcances de su resolución y calificó indebidamente el contenido y fundamentos de la medida cautelar.

La JNJ intentó limitar el alcance del mandato judicial

El juzgado estableció que la JNJ, mediante su Resolución N° 163-2025-PLENO-JNJ del 22 de octubre, no cumplió adecuadamente con el mandato cautelar. La entidad intentó mantener vigente una medida cautelar de suspensión preventiva contra Espinoza en algunos cargos del procedimiento disciplinario N° 061-2025-JNJ. La JNJ pretendió separar los cuatro cargos disciplinarios y argumentó que solo los cargos 1 y 2 estaban vinculados a actos de defensa contra la Resolución N° 231-2025-JNJ.

El magistrado Torres Tasso rechazó esta interpretación. Concluyó que los cuatro cargos tienen «una conexión lógica y coherente entre ellos». Todos comparten como denominador común el artículo 3° de la Resolución N° 231-2025-JNJ, cuya suspensión provisional ordenó el juzgado.

Violación del principio de ejecución de resoluciones judiciales

El juzgado fundamentó su decisión en el artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta norma establece que toda autoridad está obligada a acatar las decisiones judiciales «en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances». El juez citó jurisprudencia del Tribunal Constitucional que señala que el derecho a la ejecución de resoluciones judiciales «forma parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional».

El juez también declaró la vigencia del Acuerdo N° 6579-2024 de la Junta de Fiscales Supremos que designó a Espinoza Valenzuela como fiscal de la Nación. La resolución fue dictada bajo apercibimiento de ley e incluye un exhorto a la JNJ para que cumpla «con los deberes propios a la debida conducta procesal».