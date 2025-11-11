Jorge Fossati interesa al Necaxa y Pumas de la Liga MX, aunque tiene contrato vigente con la «U»

Está en la mira. El uruguayo Jorge Fossati vuelve a sonar con fuerza fuera del Perú. Pese a tener contrato vigente con Universitario de Deportes por todo el 2026, el técnico oriental que acaba de lograr el tricampeonato con el elenco crema, ha despertado el interés de dos clubes de la Liga MX, lo que podría abrirle las puertas a una nueva aventura en el extranjero.

Gerardo González, periodista mexicano informó que Fossati figura como una de las principales opciones para dirigir al club Necaxa, equipo que recientemente destituyó al argentino Fernando Gago por malos resultados en el Torneo Apertura. El experimentado entrenador también estaría en la mira de Pumas UNAM, donde actualmente trabaja Efraín Juárez, aunque su continuidad no está del todo asegurada.

“Jorge Fossati aparece como una de las principales opciones para dirigir al Necaxa, en sustitución de Fernando Gago. El tricampeón del fútbol peruano también figura en la carpeta de Pumas, en caso de que el proyecto encabezado por Efraín Juárez no prospere”, señaló González en su reporte.

De concretarse alguna oferta formal, la negociación no sería tan sencilla. Fossati tiene contrato con Universitario hasta el 2026, por lo que una salida anticipada requeriría un acuerdo económico entre ambas partes. La directiva crema, por ahora, mantiene su intención de retenerlo para liderar el proyecto deportivo del próximo año, pero nada asegura que el “Nono” pueda escuchar esas ofertas desde México y desea enrumbar a dicho país.