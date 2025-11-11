Jolie Messambo es la ganadora de la primera edición de Talento Mallplaza

Estudió cosmetología, participa en “Yo soy” imitando a Whitney Houston y ahora grabará su primer sencillo con Tony Succar

Con apenas 20 años, Jolie Messambo tenía una meta sencilla y enorme a la vez: demostrar que buscaba algo que decir a través de la música. Semanas después, fue el mismo Tonny Succar quien la anunció en el programa “Yo Soy” como la ganadora de Talento Mallplaza, concurso que convocó a intérpretes de distintas regiones del país.

“Hola, Jolie, ¿cómo estás? Quería decirte que vi el primer capítulo de Yo Soy y me emocioné muchísimo. También vi los videos de tu casting en Mall Plaza y, al escucharte, me quedé impactado. Así que hemos decidido que tú eres la ganadora del concurso, y yo produciré tu primer sencillo musical”, anunció Tony, generando una ovación inmediata en el set ante la sorpresa de la joven que participa en el reality de Latina con la imitación de Whitney Houston.

“Quería probarme y retarme a mí misma. Sentí mucha emoción, mucha alegría y hasta un poco de confusión cuando dijeron mi nombre”, cuenta Jolie. Ella estudió maquillaje e idiomas y admite que este reconocimiento la impulsa a seguir formándose. “Tengo muchas ganas de hacerme conocida y seguir aprendiendo, desde muy pequeña he pensado en hacer muchas cosas con mi voz y la música. Estoy lista para tener esa canción producida por Tony”.

La experiencia de Jolie retrata una realidad extendida: en el Perú sobran voces con enorme potencial, pero no siempre encuentran espacios para crecer. Fuera de los circuitos profesionales, la mayoría no accede a asesoría, producción musical ni a escenarios donde darse a conocer.

La iniciativa del premio

Con esa preocupación como punto de partida, Talento Mallplaza se creó como una plataforma para descubrir nuevos artistas y acercar al público a la música local. El certamen recorrió distintas ciudades y reunió a cientos de personas.

Como parte del reconocimiento, Jolie tendrá la oportunidad que Tony Succar, ganador del Latin Grammy, produzca su primer sencillo. Además, el músico anunció que invitará a la ganadora a presentarse en uno de sus conciertos, con el objetivo de darle visibilidad en un escenario profesional.

“Queremos que los centros comerciales también sean un espacio donde la cultura y la creatividad puedan crecer, conectamos sueños con oportunidades”, señaló la Directora de Marketing de Mallplaza, Claudia Aller. La iniciativa busca dejar una huella distinta: acompañar procesos, abrir puertas y ofrecer a nuevos talentos la oportunidad de ser escuchados.

Una historia que recién comienza

Con gran acogida en distintas regiones del país, Talento Mallplaza logró reunir a más de 1,500 participantes que mostraron su talento en los centros comerciales a nivel nacional. Con la elección de Jolie Messambo como primera ganadora, la plataforma cierra su primera edición y deja abierta la ruta para nuevos artistas en 2026. Para Jolie, es apenas el inicio: un impulso para no abandonar su proyecto musical y una oportunidad real de ingresar al mundo profesional.