Jerí promete más recursos para el Vaso de Leche mientras se reúne con empresarios de la construcción

El presidente José Jerí anunció mayor presupuesto y asistencia técnica para el programa social en ceremonia con lideresas de Lima y Callao, antes de recibir a representantes del sector construcción para analizar «obras estratégicas»

El presidente José Jerí reafirmó el respaldo gubernamental al programa Vaso de Leche durante la juramentación de su nueva junta directiva en Lima y Callao. El mandatario prometió más presupuesto, mejor supervisión y asistencia técnica para fortalecer el programa social. Posteriormente, Jerí se reunió en Palacio de Gobierno con representantes de la Sociedad Nacional de Construcción para discutir obras en el sector.

Compromiso con el programa social

Las lideresas del Vaso de Leche renovaron su compromiso con miles de familias durante la ceremonia de juramentación. El programa fue creado en enero de 1985 mediante la Ley N° 24059. Tiene como finalidad abastecer con una ración alimenticia diaria de 250 cc de leche o alimento equivalente. Los beneficiarios son niños de 0 a 6 años, madres gestantes y mujeres en periodo de lactancia.

El presidente Jerí ofreció incrementar el presupuesto del programa. También prometió mejorar la supervisión y brindar asistencia técnica para fortalecer la labor de las organizaciones locales que administran este programa social alimentario.

Agenda con el sector privado

Después de la ceremonia, el jefe de Estado recibió a los representantes de la Sociedad Nacional de Construcción. Con ellos analizó los retos del país y las soluciones para impulsar obras estratégicas en el sector construcción. El mandatario resaltó que el Gobierno dialoga siempre «a fin de tomar las mejores decisiones para el bienestar de los peruanos».

La agenda presidencial del día combinó el encuentro con las lideresas sociales y los empresarios constructores. Mientras el programa Vaso de Leche atiende necesidades básicas de alimentación infantil desde hace cuatro décadas, el sector construcción busca impulsar proyectos de infraestructura en el país. El Gobierno se presenta como interlocutor de ambos sectores en una jornada que mezcló lo social con lo empresarial.